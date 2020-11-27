Palmeiras bate Avaí Rondônia e avança na Copa do Brasil Sub-17

Crédito: Divulgação/Palmeiras

A equipe sub-17 do Palmeiras foi até Porto Velho na tarde desta quinta-feira (26) e bateu o Avaí Rondônia, no estádio Aluízio Ferreira, pelo elástico placar de 9 a 0 e se classificou às oitavas de final da Copa do Brasil da categoria. Na próxima fase, o Verdão vai encarar o Jacuipense em dois confrontos para defender o título da competição. Vale lembrar que apenas a primeira fase do torneio é realizada em jogo único.

Eliminado do Campeonato Brasileiro Sub-17, a equipe do Palmeiras viajou até a capital de Rondônia com desfalques. Geralmente titulares, o zagueiro Jhow, o meia Pedro Lima e o atacante Ruan Ribeiro estão com o elenco sub-20 e ficarão em São Paulo treinando com Wesley Carvalho. Outras ausências, como Endrick, não viajaram por questões físicas.

Cheio de ousadia, a equipe abriu o placar logo aos 2 minutos da primeira etapa, em jogada de Giovani Henrique e conclusão do recém contratado Daniel Silva. Minutos mais tarde, Ian Custódio serviu e Giovani deixou o dele. Fechando o placar do primeiro tempo, Daniel guardou mais um, em belo arremate na entrada da área.Na segunda etapa, aproveitando a fragilidade do rival, Luis Guilherme, de apenas 14 anos, deixou o dele e, minutos mais tarde, serviu Giovani. O estreante Kevin saiu do banco para anotar seus dois primeiros tentos com a camisa alviverde. 7 a 0. Para fechar a conta, o jovem Luis Guilherme ainda fez mais um e, de pênalti, Wendell colocou pontos finais.

Luis Guilherme é tido como uma das maiores promessas palmeirenses e, junto com Endrick, vem construindo uma grande dupla desde 2017. Ambos da geração 2006, as duas joias faturaram o Campeonato Paulista Sub-11, Sub-13 e Sub-15 em 2017, 2018 e 2019 respectivamente, além de diversas outras conquistas. Meia atacante que se destaca pela velocidade e alto número de passes para gol, ele chegou para a equipe sub-11, após se destacar pelo Sergipe.