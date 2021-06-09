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Palmeiras avançou ou foi campeão nos últimos dez mata-matas em que decidiu no Allianz Parque

Verdão tem mostrado força em casa quando faz segundo jogo eliminatório no estádio. Nesta quarta-feira (9), recebe o CRB para ratificar vantagem e seguir na Copa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2021 às 08:00

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 08:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras joga por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira (9), contra o CRB, às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque. O Verdão tem a vantagem do empate por ter vencido em Alagoas por 1 a 0, com gol de Willian. Se contar o retrospecto do time em casa, a torcida pode ficar tranquila.O Alviverde avançou ou foi campeão nos últimos dez mata-matas em que disputou no Allianz. São dois títulos no período, contra o Corinthians, no Paulistão de 2020, e Grêmio, na Copa do Brasil de 2020. A jornada conta ainda com as partidas que culminaram no bicampeonato da América, quando o Palmeiras eliminou Delfín, Libertad e River Plate.
>> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
O retrospecto é amplamente favorável quando o Verdão define a vaga em casa, seja em partida de volta ou de forma única. Em 26 ocasiões neste formato, são 20 classificações. Desde o retorno para casa, em novembro de 2014, são 37 partidas de mata-mata no Allianz: 24 vitórias, nove empates e quatro derrotas, com 64 gols marcados e 20 sofridos.A última vez em que foi eliminado em casa aconteceu na semifinal do estadual de 2019, quando perdeu para o São Paulo, nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal.
Série invicta de classificações do Palmeiras no Allianz:Palmeiras 2x0 Grêmio (campeão da Copa do Brasil-2020)Palmeiras 0x2 River Plate (semifinal da Libertadores-2020. Vitória por 3 a 0 na Argentina)Palmeiras 3x0 Libertad (quartas da Libertadores-2020)Palmeiras 5x0 Delfín (oitavas da Libertadores-2020)Palmeiras 1x0 Red Bull Bragantino (oitavas da Copa do Brasil-2020)Palmeiras 1x1 Corinthians (campeão paulista de 2020 nos pênaltis)Palmeiras 1x0 Ponte Preta (semifinal do Paulista-2020)Palmeiras 2x0 Santo André (quartas do Paulista-2020)Palmeiras 4x0 Godoy Cruz (oitavas da Libertadores-2019)Palmeiras 2x0 Sampaio Corrêa (oitavas da Copa do Brasil-2019)​

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