Palmeiras avança por atacantes: saiba as contratações, saídas e sondagens do clube para 2022

O Palmeiras está bastante ativo no mercado e tenta reforçar o setor ofensivo. O clube está próximo de um acerto pelo atacante Navarro, que foi destaque do Botafogo na campanha do título da Série B. Além disso, o Alviverde tenta avançar na negociação com o Inter por Yuri Alberto, incluindo um pacote de jogadores. CONTRATAÇÕES DO PALMEIRASO Palmeiras já teve seus primeiros reforços confirmados para a temporada de 2022, o meio-campo colombiano Eduard Atuesta e o goleiro Marcelo Lomba.

JOGADORES NA MIRAO atual bicampeão da América tem outros nomes na mira para 2022. O atacante Navarro, destaque do Botafogo, está perto de acerto. Yuri Alberto, do Internacional, pode chegar em negócio que envolve atletas do Verdao. O zagueiro chileno Valber Huerta e o atacante Elkeson, do Guangzhou FC, da China, e os atacante Matías Arezo e Wesley Moraes também estão no radar.

QUEM SAIU A reformulação do Verdão passa pela dispensa de alguns jogadores veteranos, mas que marcaram seu nome na história do clube. o volante Felipe Melo e o goleiro Jaílson não tiveram seus contratos renovados e deixaram o Palmeiras.

QUEM PODE SAIRLuan Silva, os atacantes Willian Bigode e Luiz Adriano e o volante Danilo Barbosa também não devem permanecer no Alviverde para a temporada 2022. O lateral Victor Luis, o zagueiro Kuscevic e o volante Matheus Fernandes podem ir para o Inter para a chegada de Yuri Alberto

TIME-BASE DE 2022Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomez e Piquerez, Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

DESAFIOS PARA 2022Manter-se no topo não é fácil. Após ser bicampeão da Libertadores e terminar o Campeonato Brasileiro em 3º lugar, o grande desafio do Palmeiras é seguir vencendo campeonatos importantes. Logo no começo do ano, em fevereiro, o Verdão tem a disputa do tão sonhado Mundial de Clubes. Além disso, tentará os títulos do Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão.

OS PRIMEIROS JOGOS DE 2022 26/01 - Palmeiras x Ponte Preta- Campeonato Paulista30/01 - São Bernardo x Palmeiras - Campeonato Paulista02/02 - Palmeiras x Água Santa - Campeonato Paulista06/02 - São Paulo x Palmeiras - Campeonato Paulista09/02 - Palmeiras x A definir - Mundial de Clubes