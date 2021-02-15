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futebol

Palmeiras avança pela contratação de Taty Castellanos

Verdão tem acordo verbal para contar com o atacante argentino na próxima temporada
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LanceNet

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Publicado em 

15 fev 2021 às 15:00

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 15:00

Crédito: MLS/Divulgação
O treinador do Verdão, Abel Ferreira, já revelou em diferentes ocasiões que o elenco alviverde carece de opções, sendo o ataque um dos principais setores que precisam de reforços. Com isso, o Palmeiras está de olho no mercado e, segundo apurou o NOSSO PALESTRA/LANCE!, avançou nas tratativas pela contratação do atacante Valentin ‘Taty’ Castellanos.>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Diego Costa vai para qual time? Veja jogadores com passagem por seleção que estão sem clube
O NP/L! noticia as conversas entre o clube paulista e o estafe do atleta há semanas. Nesta segunda-feira (15), fontes ligadas à negociação afirmaram à reportagem que já existe um alinhamento verbal entre as partes e a expectativa é de uma reunião presencial nos próximos dias para tentar selar o negócio.Valentin, embora seja argentino, iniciou sua carreira profissional com as cores da Universidad do Chile, em 2017. Atualmente, o jogador de 22 anos disputa a MLS pelo New York City. Na última temporada, atuando nos Estados Unidos, o atacante jogou 29 partidas e participou diretamente de nove gols (sete tentos e duas assistências).
Enquanto negocia com o Taty Castellanos, o Palmeiras entrará em campo, na próxima quarta-feira (17), às 19h30 (horário de Brasília), contra o Coritiba, pela 35ª rodada do Brasileirão.

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