Palmeiras avança pela contratação de Taty Castellanos

Crédito: MLS/Divulgação

O treinador do Verdão, Abel Ferreira, já revelou em diferentes ocasiões que o elenco alviverde carece de opções, sendo o ataque um dos principais setores que precisam de reforços. Com isso, o Palmeiras está de olho no mercado e, segundo apurou o NOSSO PALESTRA/LANCE!, avançou nas tratativas pela contratação do atacante Valentin ‘Taty’ Castellanos.>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Diego Costa vai para qual time? Veja jogadores com passagem por seleção que estão sem clube

O NP/L! noticia as conversas entre o clube paulista e o estafe do atleta há semanas. Nesta segunda-feira (15), fontes ligadas à negociação afirmaram à reportagem que já existe um alinhamento verbal entre as partes e a expectativa é de uma reunião presencial nos próximos dias para tentar selar o negócio.Valentin, embora seja argentino, iniciou sua carreira profissional com as cores da Universidad do Chile, em 2017. Atualmente, o jogador de 22 anos disputa a MLS pelo New York City. Na última temporada, atuando nos Estados Unidos, o atacante jogou 29 partidas e participou diretamente de nove gols (sete tentos e duas assistências).