Palmeiras avalia pedir retorno de Deyverson ao Alavés

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Prestes a viver uma sequência de jogos e competições, o Palmeiras está preocupado com o seu elenco e pensa em soluções para melhorar a quantidade de opções para o próximo treinador. Por isso, a diretoria avalia pedir o retorno do centroavante Deyverson, emprestado até maio de 2021 ao Alavés, da Espanha.

O LANCE!/NOSSO PALESTRA soube que a questão física de Luiz Adriano, titular do ataque, preocupa o Palmeiras, que também não vê em Willian, a opção ideal para substituí-lo, por isso, o clube tem pensado seriamente em solicitar a volta do goleador do deca.Se decidir por trazê-lo, o Verdão não teria nenhum impedimento contratual junto ao Alavés.

Titular e feliz na Espanha, Deyverson, no entanto, não vê problemas em retornar ao clube no qual fez sucesso e pelo qual tem carinho. Em suas redes sociais, a menção ao Palmeiras é recorrente e a torcida também, mesmo em meio às críticas, se afeiçoou pelo personagem.