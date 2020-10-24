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futebol

Palmeiras avalia pedir retorno de Deyverson ao Alavés

Na busca de melhorar o elenco, o retorno do atacante é uma opção bem vista pela cúpula alviverde. Atleta está adaptado na Espanha, mas não vê problema em retornar ao clube...
LanceNet

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Publicado em 

24 out 2020 às 15:19

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 15:19

Crédito: Reprodução/Instagram
Prestes a viver uma sequência de jogos e competições, o Palmeiras está preocupado com o seu elenco e pensa em soluções para melhorar a quantidade de opções para o próximo treinador. Por isso, a diretoria avalia pedir o retorno do centroavante Deyverson, emprestado até maio de 2021 ao Alavés, da Espanha.
O LANCE!/NOSSO PALESTRA soube que a questão física de Luiz Adriano, titular do ataque, preocupa o Palmeiras, que também não vê em Willian, a opção ideal para substituí-lo, por isso, o clube tem pensado seriamente em solicitar a volta do goleador do deca.Se decidir por trazê-lo, o Verdão não teria nenhum impedimento contratual junto ao Alavés.
Titular e feliz na Espanha, Deyverson, no entanto, não vê problemas em retornar ao clube no qual fez sucesso e pelo qual tem carinho. Em suas redes sociais, a menção ao Palmeiras é recorrente e a torcida também, mesmo em meio às críticas, se afeiçoou pelo personagem.
O atacante tem contrato até junho de 2022 com o Palmeiras. Em 2017, o clube pagou ao Levante, também da Espanha, cinco milhões de euros (aproximadamente R$ 19 milhões, na época) por 70% dos direitos econômicos.

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