Palmeiras aumenta série invicta em estreias no Campeonato Brasileiro

A estreia do Palmeiras no Campeonato Brasileiro não foi da maneira que a torcida esperava, principalmente após o título paulista conquistado sobre o rival Corinthians.
O empate por 1 a 1 com o Fluminense, no Maracanã, aumentou a sequência invicta do clube em estreias no Campeonato Brasileiro. O último revés na abertura aconteceu para o Coritiba, em 2008, também com Vanderlei Luxemburgo no comando.
Desde então são sete vitórias e quatro empates. Em 2013 o Verdão estava na Série B e estreou com triunfo sobre o Atlético-GO por 1 a 0.
Últimas estreias do Palmeiras no Brasileirão:2020: Fluminense 1x1 Palmeiras2019: Palmeiras 4x0 Fortaleza2018: Botafogo 1x1 Palmeiras2017: Palmeiras 4x0 Vasco2016: Palmeiras 4x0 Athletico Paranaense2015: Palmeiras 2x2 Atlético-MG2014: Criciúma 1x2 Palmeiras2012: Palmeiras 1x1 Portuguesa2011: Palmeiras 1x0 Botafogo2010: Palmeiras 1x0 Vitória2009: Palmeiras 2x1 Coritiba