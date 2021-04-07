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Palmeiras aumenta proposta por Ademir e ganha concorrentes na disputa pelo atacante

Verdão oferece mais dinheiro para contar com o jogador. Clube mineiro recebe sondagens de clubes brasileiros...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 08:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 abr 2021 às 08:30
Crédito: Daniel Hott / América
O Palmeiras segue em busca de reforços para a temporada e aumentou o valor para contar com Ademir. O atacante pertence ao América-MG e está na mira do clube desde. A diretoria alviverde acresceu um pouco mais de 10% no valor de R$ 3 milhões oferecidos anteriormente.
O clube mineiro entende que não é o suficiente e, além de uma quantia maior, pretende manter até 20% dos direitos econômicos do jogador. O Verdão também ganhou concorrentes na disputa por Ademir, uma vez que dois clubes brasileiros entraram em contato para saber da situação. Oferta, porém, somente o Palmeiras ofereceu ao Coelho.De volta à Série A do Campeonato Brasileiro, o América-MG não tem o desejo de se desfazer de um dos principais atletas do elenco neste momento e promete manter a queda de braço. Ademir foi titular na derrota para o Alético-MG, no último domingo (4) no Mineirão, pelo estadual de Minas Gerais.
Até o momento, o Palmeiras contratou um reforço para a temporada. Trata-se do volante Danilo Barbosa, vindo por empréstimo do Nice até o fim do ano.

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