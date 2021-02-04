Palmeiras atingirá número máximo de jogos possíveis na atual temporada

Crédito: Cesar Greco

Não bastassem as classificações para todas as decisões, que fará com que o Palmeiras atinja o número máximo de jogos possíveis para um clube em uma temporada (2020-2021), a equipe venceu todos os mata-matas.

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​Após a conquista da Libertadores da América, em pleno Maracanã, no último sábado (30), o Palmeiras garantiu uma vaga na disputa do Mundial de Clubes da Fifa e, consequentemente, para a Recopa Sul-Americana.

Enquanto na primeira competição, prevista para acontecer no Qatar, o Alviverde ainda não tem seu confronto definido, os comandados por Abel Ferreira terão pela frente o Defensa y Justicia, da Argentina, no torneio dos campeões continentais.​Diante disso, o Palmeiras entrará em campo em todas as partidas possíveis para um clube na temporada. Em números gerais, foram 69 jogos disputados, incluindo a Florida Cup. Dentre as equipes da elite do futebol brasileiro, o Verdão é a equipe que mais vezes vestiu o uniforme.

Contando com os dois jogos do Mundial, Copa do Brasil e Recopa, o Verdão ainda entrará em campo em 12 oportunidades na atual temporada.