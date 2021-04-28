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futebol

Palmeiras atinge marca de 12 mil gols na história do clube

Tento marcado por Patrick de Paula, o terceiro da goleada sobre o Independiente Del Valle pela Libertadores, carimbou uma marca histórica no Verdão
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Publicado em 28 de Abril de 2021 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2021 às 09:00
Crédito: Staff Images/Conmebol
A goleada do Verdão sobre o Independiente Del Valle, por 5 a 0, na noite desta terça-feira (27), entrou para a história, mas por um motivo inusitado. Ao marcar o terceiro dos cinco gols da partida, o jovem Patrick de Paula carimbou o tento de número 12 mil do Palmeiras.
>> ATUAÇÕES: Rony e Patrick comandam show do Palmeiras na Libertadores
O primeiro gol marcado pelo Palmeiras na história aconteceu em 24 de janeiro de 1915, ainda como Palestra Itália, contra o Sport Club Savóia, assinalado pelo zagueiro e ídolo Bianco, na primeira partida do clube.
Entre todos, o mais novo a marcar foi o meia Juliano, aos 16 anos, 11 meses e 23 dias na vitória sobre Nacional-URU por 5 a 0, em 19/08/1998. Já o mais velho foi Zé Roberto, aos 42 anos, 10 meses e 18 dias, pela Libertadores de 2017. O gol foi o terceiro na vitória diante do Tucumán-ARG,Com 6209 jogos disputados desde sua fundação, o Palmeiras soma uma média aproximada de 1,9 gols por partida. No Allianz Parque, local onde Patrick balançou as redes, são 191 partidas disputadas, com 358 gols marcados, garantindo uma média de cerca de 1,87 gols a cada jogo.

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