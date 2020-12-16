Palmeiras atinge maior sequência de vitórias seguidas no Allianz Parque

Crédito: Cesar Greco/Ag. Palmeiras

O Palmeiras superou o Libertad por 3 a 0, avançou à semifinal da Copa Libertadores, e chegou ao nono triunfo seguido no Allianz Parque, atingindo a maior série vitoriosa desde a volta ao estádio, em novembro de 2014.

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O último tropeço aconteceu em 14 de outubro por 3 a 1 para o Coritiba, partida que marcou a demissão de Vanderlei Luxemburgo. Desde então, as vitórias aconteceram com Andrey Lopes, Abel Ferreira e Vitor Castanheira no banco de reservas.Em nove partidas o Verdão marcou 28 gols e não sofreu nenhum. Em comparação com Luxemburgo, ele esteve à frente do time no estádio em 16 compromissos. Foram oito vitórias, seis empates e duas derrotas, com 27 tentos a favor e 16 contra.

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O Palmeiras volta a campo no estádio na próxima quarta-feira (23), quando enfrenta o América-MG, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.