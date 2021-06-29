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Palmeiras aprova contas de 2020 e elege novos membros do COF

Após votação do Conselho Deliberativo, números foram aprovados por mais de 82% dos presentes...
LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2021 às 07:30

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 07:30

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Conselho Deliberativo do Palmeiras aprovou, nesta segunda-feira (28), as contas de 2020. Os números, que já haviam sido aprovados pelo COF (Conselho de Orientação e Fiscalização), precisavam passar pela avaliação do CD. Deste modo, apesar do resultado no vermelho, a aprovação foi de 82,3% dos presentes (total de 249 conselheiros). A informação foi divulgada pelo Globo Esporte.
Flamengo avança por Kenedy, Sergio Ramos segue na mira do City, Real Madrid teme renovação de Mbappé… O Dia do Mercado
No último ano, o Verdão fechou a temporada com um déficit de R$151 milhões, em decorrência das complicações causadas pela pandemia da Covid-19. Apesar disso, o time conseguiu importantes resultados esportivos e se orgulha por não ter demitido funcionários ou atrasado salários.
Em relação a 2021, o Alviverde espera, também, resultados no vermelho. No entanto, foram apresentados ao COF, números positivos até o mês de abril, com um superávit de R$50 milhões no período.
>> Veja a tabela completa do BrasileirãoAlém disso, foram votados 15 novos membros do Conselho de Orientação e Fiscalização. Destes, 13 são aliados do atual presidente Maurício Galiotte e dois são membros da oposição.
Confira os novos conselheiros eleitos.
- Carlos Ricardo Degon;- Tito Maule;- Marco Polo Calandriello;- Walter Marconi;- Faustino Caputo;- Ennio George Elias Camarano;- Neive Conceição Bulla de Andrade;- Valter Celso Teixeira Pinto;- Tommaso Mancini;- Nobuyuki Yokoyama;- Silvio Yoiti Katsuragi;- Antonio Sergio Orciuolo;- João Gavioli;- Hislande Pereira Bueno Júnior;- Sérgio Moyses.

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