Palmeiras aposta no 2022 perfeito do Allianz Parque para sair com o título do Paulistão

O Palmeiras vai entrar em campo para decidir mais um título nesta era vitoriosa e o palco da decisão será justamente a sua casa: o Allianz Parque. Em 2022, o Verdão vive seu melhor ano em números no estádio, não é à toa que o clube brigou até onde pôde para realizar a partida de volta da final do Paulistão em sua arena. Dessa forma, ela vira trunfo para levantar mais um troféu.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Veja quantas finais cada jogador do grupo atual disputou pelo Palmeiras

A missão alviverde não é fácil, definitivamente, já que será necessária uma vitória por no mínimo dois gols de diferença para se manter vivo na disputa. Um placar assim levaria a decisão para os pênaltis, enquanto um triunfo por três gols ou mais daria o título ao Palmeiras ainda no tempo normal. Porém, pelo retrospecto recente no Allianz, o primeiro passo para isso estaria próximo.

Nesta temporada, o Verdão tem sua trajetória mais vitoriosa e menos vazada da história do clube dentro do Allianz Parque, com 100% de aproveitamento em nove jogos e apenas dois gols sofridos (média de 0,22 gol por jogo), ou seja, o time venceu as nove partidas que disputou no estádio e foi vazado apenas duas vezes em dois jogos diferentes: contra Corinthians e Red Bull Bragantino.O segundo melhor aproveitamento de pontos na arena aconteceu na temporada de 2017, quando a equipe atingiu a marca de 74% (20 vitórias e cinco empates em 29 jogos), enquanto a segunda menor média de gols sofridos é de 0,46, conquistada em 2019 (12 gols sofridos em 26 partidas).

Mas há um fator que preocupa: a média de gols marcados. Até aqui foram 16 tentos em nove partidas, ou seja, média de 1,78 por duelo, número que não seria suficiente para manter o Verdão vivo na briga pelo título. Nesse período, o time conseguiu três vitórias por dois gols de diferença, resultado que levaria o jogo aos pênaltis, e uma por três gols de vantagem, que definiria o título para o Alviverde. Os outros cinco triunfos, porém, deixariam a taça com o São Paulo.

Mesmo sem poder contar com 100% da capacidade do Allianz Parque, o Palmeiras buscou soluções para que o jogo fosse realizado no estádio e não fosse deslocado em virtude do show do Maroon 5, que acontece na próxima semana. O palco da atração já está montado e vai obstruir boa parte da visão do setor norte, que terá um telão à disposição para acompanhar a partida.

Retrospecto do Palmeiras no Allianz Parque em 2022:

9 jogos9 vitórias16 gols marcados (média de 1,78)2 gols sofridos (média de 0,22)100% de aproveitamento3 vitórias por dois gols de diferença1 vitória por três gols de diferença5 vitórias por um gol de diferença