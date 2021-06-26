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futebol

Palmeiras anuncia renovações de Willian e outros três nomes importantes

Atacante estendeu seu vínculo com o Maior Campeão Nacional até o fim de 2022
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Publicado em 26 de Junho de 2021 às 18:15

LanceNet

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Publicado em 

26 jun 2021 às 18:15
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras anunciou, neste sábado (26), as renovações contratuais de quatro atletas do elenco comandado por Abel Ferreira, sendo estes os atacantes Willian e Rony e os meias Zé Rafael e Raphael Veiga.
Destes, o camisa 29 é o único cujo vínculo se encerrava ao final de 2021. Sendo assim, o jogador garantiu sua permanência no Maior Campeão Nacional até o fim do próximo ano.– Agradeço primeiramente a Deus e a todos no Palmeiras, desde a diretoria, ao staff e aos atletas. Também o carinho de todo torcedor, que sempre esteve comigo em todos os momentos. Estou muito feliz. Não é só aquilo que já conquistamos, mas o que o Palmeiras acredita que eu possa continuar contribuindo. Vou seguir trabalhando, com muita intensidade e ambição de fazer o máximo, buscar minha melhor versão e conquistar títulos – revelou Bigode.
Por outro lado, Rony, Zé Rafael e Raphael Veiga apenas aumentaram a duração de seus respectivos contratos com o Verdão – o ponta até dezembro de 2025 e os meias até o fim de 2024. Com isso, o clube busca valorizar os atletas e, assim, lucrar com vendas em anos futuros. O NOSSO PALESTRA noticiou, recentemente, que o Alviverde recusou uma proposta de R$75 milhões pelo camisa 7.
Após as renovações, os jogadores se mantém à disposição de Abel Ferreira. O Palmeiras entra em campo novamente no próximo domingo (27), às 20h (horário de Brasília), contra o Bahia.
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