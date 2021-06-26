Palmeiras anuncia renovações de Willian e outros três nomes importantes

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras anunciou, neste sábado (26), as renovações contratuais de quatro atletas do elenco comandado por Abel Ferreira, sendo estes os atacantes Willian e Rony e os meias Zé Rafael e Raphael Veiga.

Destes, o camisa 29 é o único cujo vínculo se encerrava ao final de 2021. Sendo assim, o jogador garantiu sua permanência no Maior Campeão Nacional até o fim do próximo ano.– Agradeço primeiramente a Deus e a todos no Palmeiras, desde a diretoria, ao staff e aos atletas. Também o carinho de todo torcedor, que sempre esteve comigo em todos os momentos. Estou muito feliz. Não é só aquilo que já conquistamos, mas o que o Palmeiras acredita que eu possa continuar contribuindo. Vou seguir trabalhando, com muita intensidade e ambição de fazer o máximo, buscar minha melhor versão e conquistar títulos – revelou Bigode.

Por outro lado, Rony, Zé Rafael e Raphael Veiga apenas aumentaram a duração de seus respectivos contratos com o Verdão – o ponta até dezembro de 2025 e os meias até o fim de 2024. Com isso, o clube busca valorizar os atletas e, assim, lucrar com vendas em anos futuros. O NOSSO PALESTRA noticiou, recentemente, que o Alviverde recusou uma proposta de R$75 milhões pelo camisa 7.