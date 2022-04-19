Palmeiras anuncia renovação de contrato com Marcos Rocha até o fim de 2023: 'Continuar fazendo história'

O Palmeiras anunciou nesta terça-feira a renovação de contrato com Marcos Rocha, que tinha vínculo até o fim de 2022 e prorrogou até dezembro de 2023. Titular da lateral direta com Abel Ferreira, o jogador de 33 anos quer seguir fazendo história no clube com o qual já conquistou oito títulos, incluindo duas Libertadores consecutivas. Segundo ele, as negociações foram tranquilas.GALERIA> Veja os clubes do Brasileirão que mais se reforçaram desde janeiro

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- Estou muito feliz. Foi uma decisão muito tranquila, uma única conversa com a diretoria e já chegamos a um acordo bom para todos. Agora é continuar fazendo história, dando sequência vestindo essa camisa - declarou o camisa 2.

Ainda em entrevista para o site oficial do Verdão, Marcos Rocha falou do receio que teve ao chegar no Alviverde depois de praticamente uma vida toda de dedicação ao Atlético-MG. Mas com o trabalho tudo deu certo e é assim que ele pretende seguir defendo as cores do clube pelas próximas temporadas.

- Um clube que no começo tive medo pela pressão, pela cobrança, era um momento de adaptação depois de 13 anos em um único clube. Será que eu iria conseguir conquistar o que conquistei, quebrar as marcas que quebrei com a camisa do Palmeiras? Estou prestes a fazer 200 jogos com essa camisa, muito feliz pelo momento que venho vivendo. É dar sequência ao trabalho com os pés no chão, tranquilidade, da mesma maneira que cheguei, respeitando a todos. Isso faz com que eu permaneça mais um ano vestindo a camisa do Palmeiras - declarou o titular da lateral direita palmeirense.Na atual temporada, Marcos Rocha é o líder do elenco em ações defensivas (desarmes + interceptações) com 37, seguido por Danilo, com 36, e também o líder em desarmes com 28, ao lado de Danilo e seguido por Zé Rafael, com 25. Aos 33 anos, ele tem 197 jogos disputados pelo Verdão é o 10º lateral com mais jogos na história do clube, atrás de Pedrinho, com 227 partidas.

Em toda a história da Libertadores, Marcos Rocha é o único brasileiro a disputar nove edições em sequência (2013 a 2017 pelo Atlético-MG e 2018 a 2021 pelo Palmeiras) – ele ampliará o seu recorde ao entrar em campo pela Libertadores 2022. No geral, fica atrás apenas do paraguaio Néstor Camacho, do Olimpia-PAR, que soma 11 edições consecutivas. Com dez edições, ele também passará a estar entre os brasileiros que mais disputaram o torneio.

- É muito legal atingir essas marcas, ainda mais conquistando títulos, quebrando recordes. É o que fica marcado na minha carreira, a história construída com a camisa do Palmeiras. Tenho muito a evoluir para ajudar o clube e fico muito feliz pela oportunidade - completou.

Desde que chegou ao Verdão, em 2018, Marcos Rocha conquistou oito títulos: duas Libertadores (2020 e 2021), um Brasileirão (2018), uma Copa do Brasil (2020), dois Paulistas (2020 e 2022), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Florida Cup (2020), além do vice-campeonato mundial na edição 2021.