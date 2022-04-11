Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Palmeiras anuncia quase 23 mil ingressos vendidos para duelo com o Independiente Petrolero; veja valores
futebol

Palmeiras anuncia quase 23 mil ingressos vendidos para duelo com o Independiente Petrolero; veja valores

Verdão recebe os bolivianos pela fase de grupos da Libertadores, nesta terça-feira, no Allianz Parque. Público geral já pode comprar ingresso...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 abr 2022 às 15:47

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 15:47

O Palmeiras recebe o Independiente Petrolero-BOL, nesta terça-feira, às 21h30, pela Libertadores e o time multicampeão deve ter um público razoável para o duelo. Isso porque o clube anunciou nesta tarde (14h10) a venda de 22.900 ingressos. Desde o último domingo, aqueles que não são sócios já podem adquirir as entradas. Vendas acontecem até o intervalo do jogo.TABELA> Veja classificação e simulador da Libertadores-2022 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GUIA DA LIBERTADORES> Veja a análise dos adversários, onde assistir e tudo sobre o Palmeiras
Será a primeira partida do Verdão com público no Allianz Parque, pela Libertadores, depois de mais de dois anos, ou seja, a última vez em que a torcida encontrou o time em casa na competição continental, o clube ainda era "apenas" campeão e não tri, como atualmente. Como poupou mais da metade dos titulares contra o Táchira, na primeira rodada, a expectativa é de que o técnico português repita a estratégia e escale uma equipe alternativa.
Os sócios-torcedores tiveram exclusividade na compra dos ingressos até as 10h do último domingo, quando foi liberada a venda para torcedores em geral, por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br. Vale lembrar que, diferentemente do que ocorreu na final do Paulistão, não há mais setores bloqueados, que ficaram indisponíveis por conta do palco show do Maroon 5. O estádio e o gramado estão prontos para receber um novo jogo do Verdão.Confira os valores dos ingressos para Palmeiras x Independiente Petrolero-BOL:
Gol Norte - R$ 100Gol Sul - R$ 190Central Oeste - R$ 240Central Leste - R$ 210Superior Norte - R$ 130Superior Sul - R$ 130Superior Leste - R$ 150Superior Oeste - R$ 150
A venda, que acontece apenas pela internet, estará disponível até o intervalo.
Crédito: Palmeirasdevetermaisde23miltorcedoresnoAllianzParquenestaterça-feira(Foto:CesarGreco/Palmeiras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prisão de Marujo
Justiça do ES decide manter Marujo por mais três anos em presídio federal
Imagem de destaque
Gigantes da logística vão se reunir no ES. E os motivos são muitos
Imagem de destaque
“Planeta Terra, você é uma tripulação”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados