Palmeiras anuncia quase 23 mil ingressos vendidos para duelo com o Independiente Petrolero; veja valores

O Palmeiras recebe o Independiente Petrolero-BOL, nesta terça-feira, às 21h30, pela Libertadores e o time multicampeão deve ter um público razoável para o duelo. Isso porque o clube anunciou nesta tarde (14h10) a venda de 22.900 ingressos. Desde o último domingo, aqueles que não são sócios já podem adquirir as entradas. Vendas acontecem até o intervalo do jogo.TABELA> Veja classificação e simulador da Libertadores-2022 clicando aqui

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Será a primeira partida do Verdão com público no Allianz Parque, pela Libertadores, depois de mais de dois anos, ou seja, a última vez em que a torcida encontrou o time em casa na competição continental, o clube ainda era "apenas" campeão e não tri, como atualmente. Como poupou mais da metade dos titulares contra o Táchira, na primeira rodada, a expectativa é de que o técnico português repita a estratégia e escale uma equipe alternativa.

Os sócios-torcedores tiveram exclusividade na compra dos ingressos até as 10h do último domingo, quando foi liberada a venda para torcedores em geral, por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br. Vale lembrar que, diferentemente do que ocorreu na final do Paulistão, não há mais setores bloqueados, que ficaram indisponíveis por conta do palco show do Maroon 5. O estádio e o gramado estão prontos para receber um novo jogo do Verdão.Confira os valores dos ingressos para Palmeiras x Independiente Petrolero-BOL:

Gol Norte - R$ 100Gol Sul - R$ 190Central Oeste - R$ 240Central Leste - R$ 210Superior Norte - R$ 130Superior Sul - R$ 130Superior Leste - R$ 150Superior Oeste - R$ 150

A venda, que acontece apenas pela internet, estará disponível até o intervalo.