Palmeiras anuncia quase 20 mil ingressos já vendidos para final do Paulistão; veja como comprar

O Palmeiras iniciou a comercialização dos ingressos para a grande decisão do Paulistão diante do São Paulo. De acordo com a última atualização divulgada pelo clube, às 15h15 desta quinta-feira (31), o clube já conta com 19.400 entradas vendidas. Vale lembrar que a venda para o público geral começa nesta sexta-feira (1), às 10h.Com o valor mínimo de R$ 120, o torcedor palmeirense pode garantir seu lugar na final através do site www.ingressospalmeiras.com.br.

Vale lembrar que devido à instalação do palco para o show da banda norte-americana Maroon 5, que se apresenta no estádio dois dias depois da partida, o setor Gol Norte irá reduzir a capacidade da arena em cerca de 25% a 30%.GALERIA> Confira todos os estádios da Copa do Mundo 2022> ATUAÇÕES: Raphael Veiga é o único que se salva pelo Palmeiras em derrotaPortanto, o Gol Norte vai incorporar, em especial nesta partida, uma parte da Central Leste. Além disso, o desconto tradicionalmente oferecido no setor será aplicado também na área Superior Sul. Assim, o sócio-torcedor adepto do Plano Ouro, que tem desconto de 100%, ainda terá direito ao benefício.TABELA> Clique aqui e confira a tabela do Brasileirão 2022!Para o confronto, haverá venda física de ingressos no Allianz Parque. Nos dias 1 e 2 de abril, das 12h às 19h, os palmeirenses poderão efetuar a compra das entradas nas bilheterias do Portão B (Avenida Francisco Matarazzo). Já no dia 3, data da partida, os torcedores devem se dirigir aos Portões A (Rua Palestra Italia), B e D (Rua Padre Antônio Tomás), das 12h até o intervalo do jogo.