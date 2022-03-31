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Palmeiras anuncia quase 20 mil ingressos já vendidos para final do Paulistão; veja como comprar

Saiba detalhes de como adquirir as entradas para a grande final do Paulistão no Allianz ...

Publicado em 31 de Março de 2022 às 17:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mar 2022 às 17:04
O Palmeiras iniciou a comercialização dos ingressos para a grande decisão do Paulistão diante do São Paulo. De acordo com a última atualização divulgada pelo clube, às 15h15 desta quinta-feira (31), o clube já conta com 19.400 entradas vendidas. Vale lembrar que a venda para o público geral começa nesta sexta-feira (1), às 10h.Com o valor mínimo de R$ 120, o torcedor palmeirense pode garantir seu lugar na final através do site www.ingressospalmeiras.com.br.
Vale lembrar que devido à instalação do palco para o show da banda norte-americana Maroon 5, que se apresenta no estádio dois dias depois da partida, o setor Gol Norte irá reduzir a capacidade da arena em cerca de 25% a 30%.GALERIA> Confira todos os estádios da Copa do Mundo 2022> ATUAÇÕES: Raphael Veiga é o único que se salva pelo Palmeiras em derrotaPortanto, o Gol Norte vai incorporar, em especial nesta partida, uma parte da Central Leste. Além disso, o desconto tradicionalmente oferecido no setor será aplicado também na área Superior Sul. Assim, o sócio-torcedor adepto do Plano Ouro, que tem desconto de 100%, ainda terá direito ao benefício.TABELA> Clique aqui e confira a tabela do Brasileirão 2022!Para o confronto, haverá venda física de ingressos no Allianz Parque. Nos dias 1 e 2 de abril, das 12h às 19h, os palmeirenses poderão efetuar a compra das entradas nas bilheterias do Portão B (Avenida Francisco Matarazzo). Já no dia 3, data da partida, os torcedores devem se dirigir aos Portões A (Rua Palestra Italia), B e D (Rua Padre Antônio Tomás), das 12h até o intervalo do jogo.
Associados e donos de Cadeiras Cativas terão à disposição o setor de cobrança, localizado no 1º andar do prédio administrativo do clube social, para adquirir os ingressos. O atendimento acontecerá nos mesmos dias e horários de funcionamento das bilheterias do estádio.
Confira os valores dos ingressos para a decisão entre Palmeiras e São Paulo:
Gol Norte - R$ 120Gol Sul - R$ 220Central Oeste - R$ 300Central Leste - R$ 250Superior Sul - R$ 150Superior Leste e Oeste - R$ 200
Crédito: Aproximadamente20milingressosjáforamvendidosparaafinalnoAllianzParque(Foto:Divulgação/AllianzParque

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