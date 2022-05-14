Palmeiras anuncia empresa de apostas como patrocinadora máster do futebol feminino

O Palmeiras e a Betfair, uma das maiores empresas de apostas online do mundo, anunciaram neste sábado um acordo de patrocínio com duração de dois anos. O contrato prevê exposição da marca na propriedade máster do uniforme do time feminino de futebol do Verdão e inserção em todos os conteúdos digitais oficiais exclusivos do Alviverde.GALERIA> Relembre a invencibilidade fora de casa do Palmeiras na Liberta

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- É com muito orgulho que anunciamos a parceria com a Betfair, uma das principais empresas do mundo no segmento de apostas esportivas. Esse acordo permitirá que o nosso time feminino continue crescendo e conquistando títulos. O Palmeiras é uma sociedade esportiva e estamos sempre em busca de alternativas para fortalecer as diferentes modalidades do clube, proporcionando que todas elas sejam autossuficientes - declarou Leila Pereira, presidente do Palmeiras.

O acordo, que segundo apurou o LANCE! é de R$ 8 milhões por ano, está entre os maiores do país no que se refere à modalidade feminina de futebol do Brasil, compreende também uma entrega inédita e pioneira de artigos digitais em todas as plataformas do clube, promovendo mais entretenimento aos torcedores maiores de 18 anos por meio das apostas esportivas, no estádio ou em casas.Para dar o pontapé inicial à parceria, a Betfair trouxe ao Brasil o pentacampeão Rivaldo, embaixador internacional da marca e grande ídolo da história do clube. Campeão brasileiro em 1994 e paulista em 1996, o ex-jogador despertou a curiosidade dos fãs ao participar de um vídeo com a presidente Leila Pereira, postado nas redes sociais do Verdão na última sexta-feira, antecipando a celebração do acordo.

Kimberley Daly, diretora de marketing da Betfair, enalteceu a parceria, que foi fechada com um contrato de dois anos.

- Estamos muito felizes em estabelecer essa parceria com o Palmeiras. Ao lado do clube, o papel da Betfair é ajudar a criar oportunidades e investir em mulheres no esporte, assim como continuar investindo no projeto louvável do time masculino com suas recentes conquistas que trouxeram alegrias ao torcedor alviverde. Por fim, mas não menos importante, a Betfair coloca os fãs do esporte no topo de tudo o que fazemos e isso está muito alinhado aos valores da Família Palmeiras. Estamos muito empolgados em fazer parte da Família Alviverde também - disse a executiva.

De acordo com o comunicado enviado pela empresa, "ao longo dos dois anos de parceria com o Palmeiras, a Betfair realizará uma série de iniciativas para levar informação e emoção aos torcedores palmeirenses, incluindo experiências únicas no campo e oportunidades de atingir os melhores resultados em apostas".