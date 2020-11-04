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futebol

Palmeiras anuncia contratação do zagueiro chileno Benjamín Kuscevic

Defensor sul-americano é o primeiro reforço da 'Era Abel Ferreira'
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LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2020 às 18:40

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 18:40

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras anunciou a contratação do zagueiro chileno Benjamín Kuscevic na tarde desta quarta-feira (4). O atleta de 24 anos assinou um contrato de cinco temporadas com o Verdão e é o primeiro reforço da ‘Era Abel Ferreira’. – Para mim é um sonho de menino realizado, sempre quis jogar aqui. É um orgulho muito grande vestir camisa do Palmeiras. A estrutura do clube é incrível, uma das melhores do mundo, fico muito emocionado de estar aqui – afirmou o zagueiro ao site oficial do Verdão.Kuscevic estava na Universidad Católica, do Chile, clube pelo qual foi revelado para o futebol profissional, em 2014. Além disso, o atleta também possui passagens pelo time juvenil do Real Madrid e pela Seleção Chilena.

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