Palmeiras amplia invencibilidade fora de casa na Copa Libertadores

O Palmeiras não para de somar feitos e grandes marcas nesta sua era vitoriosa. Dessa vez o clube ampliou seu próprio recorde de invencibilidade jogando fora de casa na Copa Libertadores. Agora são 16 partidas sem perder como visitante na competição. O Deportivo Táchira foi a última vítima, goleado por 4 a 0.TABELA> Veja classificação e simulador da Libertadores-2022 clicando aqui

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Nesse período de pouco mais de três anos, o Alviverde conquistou 11 vitórias e cinco empates. A última derrota no campo do adversário foi para o San Lorenzo, em abril de 2019, quando o placar foi de 1 a 0 para os argentinos na fase de grupos do torneio. De lá para cá, a equipe já foi campeã duas vezes.

O recorde anterior era do River Plate-ARG, entre 2018 e 2019, quando o time de Marcelo Gallardo ficou 12 partidas sem perder (quatro vitórias e oito empates). A marca foi superada pelo Verdão no ano passado, quando derrotou a Universidad Católica-CHI por 1 a 0, nas oitavas de final da Libertadores-2021. Naquele dia, o Palmeiras completou 13 duelos de invencibilidade fora de casa.Se tudo acontecer conforme o previsto, o Alviverde ampliará um pouco mais esse recorde ainda na fase de grupos, já que ainda enfrenta o Emelec-EQU e o Independiente Petrolero-BOL, adversários que ainda restam nesta etapa.

Confira a sequência de 16 jogos do Palmeiras sem perder fora de casa:

25/4/2019 – Melgar-PER 0 x 4 Palmeiras - Fase de Grupos23/7/2019 – Godoy Cruz-ARG 2 x 2 Palmeiras - Oitavas de final20/8/2019 – Grêmio 0 x 1 Palmeiras - Quartas de final4/3/2020 – Tigre-ARG 0 x 2 Palmeiras - Fase de grupos16/9/2020 – Bolívar-BOL 1 x 2 Palmeiras - Fase de grupos23/9/2020 – Guaraní-PAR 0 x 0 Palmeiras - Fase de grupos25/11/2020 – Delfín-EQU 1 x 3 Palmeiras - Oitavas de final8/12/2020 – Libertad-PAR 1 x 1 Palmeiras - Quartas de final5/1/2021 – River Plate-ARG 0 x 3 Palmeiras - Semifinal21/4/2021 – Universitario-PER 2 x 3 Palmeiras - Fase de grupos4/5/2021 – Defensa y Justicia-ARG 1 x 2 Palmeiras - Fase de grupos11/5/2021 – Independiente del Valle-EQU 0 x 1 Palmeiras - Fase de grupos14/7/2021 – Universidad Católica-CHI 0 x 1 Palmeiras - Oitavas de final10/8/2021 – São Paulo 1 x 1 Palmeiras - Quartas de Final28/9/2021 - Atlético-MG 1 x 1 Palmeiras - Semifinal​6/4/2022 - Dep. Táchira 0 x 4 Palmeiras - Fase de Grupos