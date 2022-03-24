Palmeiras: Allianz Parque tem embaixadinha de mascote, pedidos por mulher de Abel e presença ilustre

A festa foi completa no Allianz Parque para os mais de 27 mil torcedores presentes na vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o Ituano, que garantiu a classificação do Alviverde para as semifinais do Campeonato Paulista. Não foi somente durante o jogo que os torcedores tiveram emoções. Antes mesmo da partida, os mascotes do clube, Periquito e Gobbato, animaram a torcida. O primeiro, inclusive, arriscou algumas embaixadinhas e fez a festa dos palmeirenses presentes. Logo depois, foi a vez da emoção tomar conta do Allianz Parque. O clube contou com a visita dos torcedores ilustres Nickollas Greco e Silvia Greco, que ficaram conhecidos após receberem o prêmio 'Torcedor do Ano' da Fifa, em 2019. Nickollas é cego e conta com a ajuda da narração de sua mãe para acompanhar as partidas.

No Allianz, na noite desta quarta-feira (23), eles receberam homenagens e coube a Silvia anunciar a escalação dos jogadores palmeirenses. Além disso, alguns torcedores carregavam cartazes pedindo Ana Xavier, mulher de Abel Ferreira, para ajudá-lo a convencer a renovar o contrato. Nesta semana, o comandante português afirmou que só ficaria no clube alviverde se a família viesse morar no Brasil.

- Isso é impossível (ficar mais dois ou três anos sem a família). Ou eu vou ou eles vêm... O Palmeiras quer muito, e gosto muito do Palmeiras. Falei com a minha esposa e disse: "Só fico se tu vieres, senão não fico" – afirmou o técnico em entrevista ao 'Roda Viva'. Em campo, a torcida vibrou com o gol de pênalti marcado por Raphael Veiga, logo no primeiro minuto. Na segunda etapa, Rony fez o segundo e sacramentou a vitória do Alviverde, classificado às semifinais do estadual. A torcida comemorou muito também o gol do camisa dez palmeirense.