Palmeiras ajuda torcedora mirim após ligação à polícia

Crédito: Família do sul de Minas recebeu visita de comitiva palmeirense na última sexta (Divulgação/Polícia Militar

A solidariedade não tem fronteiras. A família de Ana Karlla, torcedora do Palmeiras de apenas dez anos, foi uma dentre tantas que sofreu impactos por conta da pandemia do coronavírus. A menina, que vive em Alpinópolis, no sul de Minas, pegou o celular da mãe escondido e ligou para o 190, mas para um tipo diferente de emergência.

- Eu fiz a ligação para a polícia porque nossos alimentos estavam acabando. Eles falaram que iam nos ajudar e iam entregar as coisas na nossa casa – iniciou à TV Palmeiras.