Palmeiras ajuda torcedora mirim após ligação à polícia

A solidariedade não tem fronteiras. A família de Ana Karlla, torcedora do Palmeiras de apenas dez anos, foi uma dentre tantas que sofreu impactos por conta da pandemia do coronavírus. A menina, que vive em Alpinópolis, no sul de Minas, pegou o celular da mãe escondido e ligou para o 190, mas para um tipo diferente de emergência.
- Eu fiz a ligação para a polícia porque nossos alimentos estavam acabando. Eles falaram que iam nos ajudar e iam entregar as coisas na nossa casa – iniciou à TV Palmeiras.
No pedido, não havia nenhuma ocorrência, mas, sim, a necessidade de cestas básicas, doces e sapatos para que pudesse comemorar seu aniversário. A polícia local se sensibilizou e ajudou, tanto que o caso caiu na internet e, por meio de torcedores palmeirenses, chegou até a iniciativa “Por um futuro mais verde”, do clube.