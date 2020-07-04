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futebol

Palmeiras ajuda torcedora mirim após ligação à polícia

Ana Karlla, de 10 anos, ligou para o 190 pedindo cestas básicas e ajuda da PM chegou até projeto de solidariedade alviverde, que enviou mantimentos e produtos do clube à família...
LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2020 às 20:37

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 20:37

Crédito: Família do sul de Minas recebeu visita de comitiva palmeirense na última sexta (Divulgação/Polícia Militar
A solidariedade não tem fronteiras. A família de Ana Karlla, torcedora do Palmeiras de apenas dez anos, foi uma dentre tantas que sofreu impactos por conta da pandemia do coronavírus. A menina, que vive em Alpinópolis, no sul de Minas, pegou o celular da mãe escondido e ligou para o 190, mas para um tipo diferente de emergência.
- Eu fiz a ligação para a polícia porque nossos alimentos estavam acabando. Eles falaram que iam nos ajudar e iam entregar as coisas na nossa casa – iniciou à TV Palmeiras.
No pedido, não havia nenhuma ocorrência, mas, sim, a necessidade de cestas básicas, doces e sapatos para que pudesse comemorar seu aniversário. A polícia local se sensibilizou e ajudou, tanto que o caso caiu na internet e, por meio de torcedores palmeirenses, chegou até a iniciativa “Por um futuro mais verde”, do clube.

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