Palmeiras acredita ser capaz de fazer até R$700 milhões com Crias da Academia

A temporada 2020/21 trouxe muitas glórias ao Palmeiras, com três títulos, premiações e, acima de tudo, uma nova filosofia de gestão que, já no primeiro ano em que foi implementada, teve resultados muito positivos. Esta nova maneira de administrar buscou a diminuição do número de contratações e a aposta em jovens formados nas categorias de base, que ganharam a titularidade e, com isso, ficaram extremamente valorizados, podendo render, ao menos, €100 milhões (R$681 milhões, na cotação atual) aos cofres do clube, segundo revelou o assessor técnico do Verdão, Edu Dracena, em entrevista ao NOSSO PALESTRA.– O Palmeiras, de uns anos pra cá, mudou sua filosofia. Demos oportunidades pros meninos da base, acredito que, só neles, o Palmeiras faz 100 milhões de euros, no mínimo. Estamos focando em reforçar o time, mas agora temos de ter calma. Não sabemos o que vai acontecer – disse o dirigente.A arrecadação desta quantia pode ser feita através na venda de diferentes Crias da Academia, como Gabriel Menino, Patrick de Paula, Gabriel Veron e Wesley, que já foram especulados em diversos times europeus. Caso estas transferências se concretizem, o dinheiro arrecadado pelo Maior Campeão Nacional pode auxiliar a alta cúpula do clube a abater parte das dívidas, que, segundo o balancete mais recente, divulgado pela agremiação em dezembro do ano passado, girou em torno de de R$157 milhões, entre os meses de janeiro e setembro de 2020.