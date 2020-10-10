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Palmeiras acerta venda de Bruno Henrique ao Al-Ittihad

Atleta foi liberado da concentração para o clássico deste sábado e não vestirá mais a camisa do Verdão...
LanceNet

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Publicado em 

09 out 2020 às 23:21

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 23:21

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras acertou a venda do meio-campista Bruno Henrique ao Al-Ittihad, dos Emirados Árabes, time comandado por Fábio Carille. Por valores ainda mantidos em sigilo pelas partes, a negociação será em definitivo e Bruno deixará o Verdão após quatro anos.
O avanço das negociações ocorreu na noite desta sexta-feira (9), conforme publicou o GE e confirmou o LANCE!/NOSSO PALESTRA. Com todo o acordo definido, o atleta já foi liberado da concentração da equipe e não vestirá mais a camisa do Palmeiras.Envolvidos no negócio informaram ao L!/NP que Bruno e Palmeiras concordaram com o modelo proposto e que a saída foi costurada de forma positiva para ambos. Apesar do ‘elenco curto’, como protestou Vanderlei, o alívio nas contas do Palmeiras foi preponderante.
Bruno havia renovado seu contrato com o Palmeiras em 2019, após incessante assédio do futebol chinês, que chegou a propor o pagamentos dos 6 milhões de euros (38 milhões de reais), valor da multa rescisória do jogador.
Desta vez, no entanto, o negócio está definido e Bruno se mudará para o exterior. Restam questões burocráticas de contrato e exames – o que não deve influenciar no que já está definido. Bruno Henrique chegou ao Palmeiras em 2017 e tem 175 jogos e 28 gols pelo Verdão.

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