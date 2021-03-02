Palmeiras acerta empréstimo de Fabrício, da base, ao Bahia

Crédito: Fabio Menotti/Ag. Palmeiras

Uma das grandes promessas da base do Palmeiras, o centroavante Fabricio, de 20 anos, foi emprestado ao Bahia, em acordo válido até o final de 2021.>> Palmeiras em vantagem! Relembre como foi o primeiro jogo da decisão de cada ano da Copa do Brasil

- Muito importante receber essa oportunidade para ganhar ainda mais experiência e rodagem no futebol profissional. Agradeço ao Bahia pela confiança e ao Palmeiras por me proporcionar essa grande oportunidade - celebrou o atacante, via assessoria.

No clube desde a categoria Sub-15 (2016), o jovem colecionou bons números com a camisa alviverde, em especial no sub-17. Com 36 gols marcados no Campeonato Paulista Sub-17 de 2018, ele quase alcançou o recorde de 37 gols feitos por Gabriel Jesus, na mesma competição, em 2014.Em uma temporada de destaque para as categorias de base do Palmeiras, o camisa 9 terminou 2020 como vice-artilheiro do elenco sub-20, com cinco gols marcados. Titular em boa parte do ano, foi peça fundamental do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Paulista da categoria. No estadual, o centroavante foi campeão diante do Corinthians, no Parque São Jorge.

- Estou feliz por vir para o Bahia e motivado para entrar em campo o mais rápido possível. Já estou trabalhando com meus novos companheiros e à disposição do professor quando for preciso - afirmou o jovem.