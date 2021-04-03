Palmeiras acerta com zagueiro do Jacuipense para a base

O Palmeiras acertou a contratação do zagueiro Jeferson, de 18 anos. O jogador vem do Jacuipense, da Bahia, e vai reforçar o time sub-20 do Verdão. A informação foi apurada pela reportagem do LANCE!/NOSSO PALESTRA. O modelo de negócio não foi divulgado.
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Com passagens pelo sub-17 do Bahia, o defensor atuou diante do Palmeiras recentemente, pelo Jacuipense, nas oitavas de finais da Copa do Brasil Sub-17 de 2020. Chamando atenção pela qualidade e técnica acima da média para um zagueiro, o jovem estava sendo monitorado pela diretoria alviverde desde então.
>> Veja a tabela completa do Campeonato Paulista e simule os próximos jogosApós utilizar diversos atletas pratas da casa durante a vitoriosa campanha da Tríplice Coroa em 2020, o Palmeiras passa por um processo de reformulação nos elencos das categorias de base, já visando a temporada 2021. Nas últimas semanas, foram mais de dez saídas e cinco reforços para o Sub-20.