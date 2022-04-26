futebol

Palmeiras acerta com o volante Vitor, destaque do Ituano na Copinha

Verdão superou a concorrência de outros grandes clubes brasileiros e comprou 50% dos direitos do jogador, que chega para reforçar a equipe sub-17...
Publicado em 26 de Abril de 2022 às 13:31

O Palmeiras segue buscando manter a excelência de suas categorias de base e se reforçou com um destaque da Copinha deste ano. Trata-se do volante Vitor, de 16 anos, que disputou o torneio de jovens pelo Ituano e agora assinou com o Verdão até 2025 para integrar a equipe sub-17, que disputa a Copa do Brasil.
Principal nome da base da equipe de Itu nos últimos anos, o jovem chegou a treinar com o time profissional e foi para alguns jogos no Paulistão deste ano.
No entanto, o clube acabou blindando o jogador devido ao assédio. Para contratar Vitor, que fará 17 anos em outubro deste ano, o Palmeiras superou a concorrência de Flamengo, Red Bull Bragantino, Athletico-PR, Fluminense, São Paulo e Corinthians que também queriam contar com o atleta.
Vitor chega para reforçar, a princípio, a equipe sub-17 do Verdão e já deve jogar na estreia da Copa do Brasil da categoria, nesta quarta-feira, diante do Sant German, de Rondônia. O Palmeiras comprou 50% dos direitos do garoto e irá comprar mais 30% até 2025. O Ituano ainda ficou com 20%.
Vitor, ex-Ituano, foi contratado para integrar a equipe sub-17 do Palmeiras (Foto: Divulgação)

