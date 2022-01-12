Palmeiras aceita oferta e Lucas Lima voltará ao Fortaleza

O Palmeiras acertou nesta quarta-feira (12) um novo acordo de empréstimo do meia Lucas Lima, de 31 anos, para o Fortaleza. O acordo tem validade até o final deste ano e, com isso, o jogador não atuará mais com a camisa alviverde.A informação foi revelada pela Gazeta Esportiva e confirmada pelo LANCE! por integrantes da diretoria do Verdão.

Segundo o que foi apurado pela reportagem, o Palmeiras aceitou a oferta do Fortaleza, que envolve o pagamento de parte dos salários de Lucas Lima. A porcentagem, contudo, não foi revelada.

Fora dos planos do técnico Abel Ferreira desde o ano passado, o meia foi repassado no último Campeonato Brasileiro justamente à equipe cearense, a pedido do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, que pediu à diretoria tricolor a sua manutenção no elenco que disputará pela primeira vez na história do clube a Copa Libertadores.

Com a saída de Lucas Lima, o clube continua tendo o atacante Luiz Adriano como o único 'encostado' em seu elenco. Fora dos planos, o ex-camisa 10 segue sem ter propostas oficiais pela sua contratação e deve se reapresentar para treinar em horários diferentes do restante da equipe a partir da próxima segunda-feira (17).Desde o início da pré-temporada, o Palmeiras já perdeu também Victor Luís, Alazinho e Rafael Papagaio, emprestados a outros clubes até o final desta temporada. O caso do primeiro desta lista é o mesmo de Lucas Lima: seu vínculo com o Verdão se encerra no final do ano e ele não joga mais pelo clube. O volante Danilo Barbosa não teve seu empréstimo renovado junto ao Nice, da França.

Lucas Lima chegou ao Palmeiras em 2017, após o fim de seu contrato com o Santos. Veio com status de estrela, que nunca alcançou, e deixa o clube tendo disputado 165 partidas e marcado 12 gols.TABELA

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