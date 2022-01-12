Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Palmeiras aceita oferta e Lucas Lima voltará ao Fortaleza

Com novo empréstimo, meia não jogará mais com a camisa do Verdão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jan 2022 às 17:12

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 17:12

O Palmeiras acertou nesta quarta-feira (12) um novo acordo de empréstimo do meia Lucas Lima, de 31 anos, para o Fortaleza. O acordo tem validade até o final deste ano e, com isso, o jogador não atuará mais com a camisa alviverde.A informação foi revelada pela Gazeta Esportiva e confirmada pelo LANCE! por integrantes da diretoria do Verdão.
Segundo o que foi apurado pela reportagem, o Palmeiras aceitou a oferta do Fortaleza, que envolve o pagamento de parte dos salários de Lucas Lima. A porcentagem, contudo, não foi revelada.
Fora dos planos do técnico Abel Ferreira desde o ano passado, o meia foi repassado no último Campeonato Brasileiro justamente à equipe cearense, a pedido do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, que pediu à diretoria tricolor a sua manutenção no elenco que disputará pela primeira vez na história do clube a Copa Libertadores.
Com a saída de Lucas Lima, o clube continua tendo o atacante Luiz Adriano como o único 'encostado' em seu elenco. Fora dos planos, o ex-camisa 10 segue sem ter propostas oficiais pela sua contratação e deve se reapresentar para treinar em horários diferentes do restante da equipe a partir da próxima segunda-feira (17).Desde o início da pré-temporada, o Palmeiras já perdeu também Victor Luís, Alazinho e Rafael Papagaio, emprestados a outros clubes até o final desta temporada. O caso do primeiro desta lista é o mesmo de Lucas Lima: seu vínculo com o Verdão se encerra no final do ano e ele não joga mais pelo clube. O volante Danilo Barbosa não teve seu empréstimo renovado junto ao Nice, da França.
Lucas Lima chegou ao Palmeiras em 2017, após o fim de seu contrato com o Santos. Veio com status de estrela, que nunca alcançou, e deixa o clube tendo disputado 165 partidas e marcado 12 gols.TABELA
> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
> Confira o caminho do Verdão no Mundial de Clubes-2022 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Crédito: ApedidodeVojvoda,Fortalezaconseguiunegociarnovoempréstimocommeia(Foto:LeonardoMoreira/FEC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Construtora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados