Palestrinas: Primeiras contratações de 2021 do Palmeiras feminino são apresentadas

Crédito: Divulgação/Palmeiras

A temporada 2021, enfim, começou no Palmeiras feminino. Nesta quarta-feira (17), oito das onze contratações das Palestrinas foram apresentadas na Academia de Futebol, em uma coletiva comandada por Alberto Simão, diretor de futebol feminino do Verdão.>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> E se os clubes brasileiros fossem comparados com escolas de samba?

Com perfis variados e atletas polivalentes, o torcedor palestrino teve o primeiro contato com a goleira Taty Amaro, a zagueira Karol Arcanjo, a lateral Bruna Calderan, as meias Duda Santos, Katrine e Rafa Andrade, além das atacantes Carol Baiana e Dandara.

Tainara, Julia Bianchi e Chú, que também serão reforços para 2021, serão apresentadas em um segundo momento, já que estão servindo à Seleção Brasileira na disputa do torneio SheBelieves ao lado de Camilinha, remanescente da última temporada.Durante a coletiva, as atletas ressaltaram o projeto oferecido pelo Palmeiras como ponto crucial para a atual temporada, na qual o Verdão irá disputar, a princípio, o Paulistão e o Brasileirão da modalidade.

Ainda nesta quarta, o time de Ricardo Belli fará o primeiro treinamento da temporada, na Academia de Futebol. Além das novas contratadas, outras atletas como Ary Borges, Ottilia e Thais Ferrira, que seguiram no clube, participam da atividade.