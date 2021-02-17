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Palestrinas: Primeiras contratações de 2021 do Palmeiras feminino são apresentadas

Apresentação aconteceu na Academia de Futebol, antes do primeiro treino do ano
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LanceNet

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Publicado em 

17 fev 2021 às 18:00

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 18:00

Crédito: Divulgação/Palmeiras
A temporada 2021, enfim, começou no Palmeiras feminino. Nesta quarta-feira (17), oito das onze contratações das Palestrinas foram apresentadas na Academia de Futebol, em uma coletiva comandada por Alberto Simão, diretor de futebol feminino do Verdão.>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> E se os clubes brasileiros fossem comparados com escolas de samba?
Com perfis variados e atletas polivalentes, o torcedor palestrino teve o primeiro contato com a goleira Taty Amaro, a zagueira Karol Arcanjo, a lateral Bruna Calderan, as meias Duda Santos, Katrine e Rafa Andrade, além das atacantes Carol Baiana e Dandara.
Tainara, Julia Bianchi e Chú, que também serão reforços para 2021, serão apresentadas em um segundo momento, já que estão servindo à Seleção Brasileira na disputa do torneio SheBelieves ao lado de Camilinha, remanescente da última temporada.Durante a coletiva, as atletas ressaltaram o projeto oferecido pelo Palmeiras como ponto crucial para a atual temporada, na qual o Verdão irá disputar, a princípio, o Paulistão e o Brasileirão da modalidade.
Ainda nesta quarta, o time de Ricardo Belli fará o primeiro treinamento da temporada, na Academia de Futebol. Além das novas contratadas, outras atletas como Ary Borges, Ottilia e Thais Ferrira, que seguiram no clube, participam da atividade.
A estreia do Palmeiras na temporada 2021 está prevista para o dia 28 de março, quando as Palestrinas jogam pelo Brasileiro Feminino A1 contra a Ferroviária de Araraquara.

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