Palestrinas: CBF confirma Palmeiras x Ferroviária no Allianz Parque

A CBF confirmou na manhã desta sexta-feira (16) que o confronto entre Palmeiras e Ferroviária, marcado para este domingo (18), será realizado no Allianz Parque, a casa do Verdão.

Diferente das últimas temporadas, as Palestrinas não poderão jogar em Vinhedo, devido a um problema das dimensões do campo do estádio Nelo Bracalente, além do fato do estádio não possuir iluminação adequada, o que impedia a realização dos jogos noturnos.Com este impedimento, chegou-se a cogitar que o Palmeiras mandaria seus jogos em Jundiaí, no Jayme Cintra, mas foi determinado que as Palestrinas jogarão na capital paulista. Além do Allianz Parque, a Academia de Futebol também receberá algumas partidas da equipe feminina.