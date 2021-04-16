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Palestrinas: CBF confirma Palmeiras x Ferroviária no Allianz Parque

Verdão estreia no Brasileiro Feminino jogando contra as atuais campeãs da Libertadores
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Publicado em 16 de Abril de 2021 às 12:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 abr 2021 às 12:30
Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras
A CBF confirmou na manhã desta sexta-feira (16) que o confronto entre Palmeiras e Ferroviária, marcado para este domingo (18), será realizado no Allianz Parque, a casa do Verdão.
Diferente das últimas temporadas, as Palestrinas não poderão jogar em Vinhedo, devido a um problema das dimensões do campo do estádio Nelo Bracalente, além do fato do estádio não possuir iluminação adequada, o que impedia a realização dos jogos noturnos.Com este impedimento, chegou-se a cogitar que o Palmeiras mandaria seus jogos em Jundiaí, no Jayme Cintra, mas foi determinado que as Palestrinas jogarão na capital paulista. Além do Allianz Parque, a Academia de Futebol também receberá algumas partidas da equipe feminina.
O duelo entre Palmeiras e Ferroviária acontece neste domingo (18), às 20h, com transmissão da Band e do SporTV.

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