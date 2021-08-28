Pai de Willian diz que perspectiva de negócio com o Corinthians é de 60% a 70%: 'Vê a proposta com bons olhos'

Crédito: IAN KINGTON / IKIMAGES / AFP

As negociações entre Corinthians e Willian parecem estar cada vez mais quentes. Na noite deste sábado, em entrevista para a Rádio Capital, o pai do jogador, Severino Vieira da Silva, deu uma perspectiva sobre em qual estágio estão as conversas e animou a Fiel torcida ao dizer que há 60% a 70% de chances de o filho voltar a defender o Timão nas próximas temporadas.

- O que é 99%? É a mesma coisa que nada, porque às vezes o 1% derruba o 99%, eu gosto de falar de porcentagem quando tem 100% de acerto. Como perspectiva, eu diria que está 60% ou 70% - declarou.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Grande defensor do retorno do filho para o clube de coração, Severino garantiu que Willian, se voltar ao Brasil, defenderá apenas o Corinthians. Além disso, ele admitiu que o Alvinegro fez uma proposta para o meia, que gostou do que viu, mas nem tudo depende dele e sim de um aval do Arsenal, clube inglês com o qual seu estafe tenta uma rescisão de contrato amigável nos próximos dias.

- Na realidade teve uma sondagem e possivelmente uma proposta que fizeram, mas alguém tem que bater o martelo no acerto entre Corinthians e Arsenal. O Willian recebeu a proposta, está analisando, até porque há outras propostas que estão chegando que ele está analisando também. Agora, ele olhou a proposta do Corinthians com bons olhos e depende das tratativas dos dois clubes. Não depende só dele, depende do clube que ele está, o Arsenal, que aí eu já não tenho essa participação. A proposta tem que ter o acerto e o aval do Arsenal - explicou Severino.O pai do jogador revelou que houve ofertas do Milan e da Roma, ambas de clubes italianos, que estão sendo analisadas assim como outras, mas algumas sondagens já foram descartadas, especialmente aquelas do Oriente Médio.

- Tem o Milan, tem a Roma, especulação tem vários outros, tentaram trazer proposta, por exemplo, dos Emirados Árabes, mas ele não aceitou ir para lá e estamos analisando as outras.

Para o sim ou para o não ao Corinthians, Severino garante que um desfecho saíra nesta segunda-feira, quando fecha a janela de transferências para o Brasil. Ele acredita que na negociação o Arsenal deveria abrir mão de alguns valores, assim como Willian abrirá em relação aos salários que teria a receber nos dois anos de contrato que ainda restam com o clube inglês.

- Eles podem abrir mão de alguma coisa, até porque o jogador já abriu mão da parte de salários. Quando você faz a conversão, a libra é oito para um, por mais baixo que esteja lá, aqui é alto. Deve resolver na segunda-feira, que é dia 30, quando fecha a janela, tem o fuso horário.

Por fim, Severino não escondeu a vontade de ver seu filho vestir o manto alvinegro novamente, mas destacou a importância de separar a carreira profissional dos sentimentos que tem pelo clube, já que está lidando com a vida de Willian, cujas decisões agora serão refletidas no futuro.