Pai de Luccas Claro, do Fluminense, morre vítima de Covid-19

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

O pai do zagueiro do Fluminense Luccas Claro morreu no último domingo, em decorrência de complicações de Covid-19. Através das redes sociais, a clube prestou homenagem a Pedro Barboza dos Santos Neto e desejou forças ao jogador e à família.

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- Neste momento de dor, enviamos a toda a família nossas condolências e nossos sentimentos. Estamos com você, Luccas! - escreveu o Flu.

O defensor foi liberado das atividades no CT Carlos Castilho nesta segunda-feira. Por lei, o atleta tem direito a dois dias de licença. Por isso, a presença na partida contra o Atlético-MG, na quarta, ainda é incerta.