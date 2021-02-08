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Pai de Luccas Claro, do Fluminense, morre vítima de Covid-19

Clube lamentou o ocorrido nas redes sociais; jogador foi liberado do treinamento desta segunda-feira no CT Carlos Castilho...
LanceNet

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Publicado em 

08 fev 2021 às 14:05

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 14:05

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C
O pai do zagueiro do Fluminense Luccas Claro morreu no último domingo, em decorrência de complicações de Covid-19. Através das redes sociais, a clube prestou homenagem a Pedro Barboza dos Santos Neto e desejou forças ao jogador e à família.
> Hulk, Rafinha, Dodô… veja quem chegou e quem está no radar dos principais clubes brasileiros
- Neste momento de dor, enviamos a toda a família nossas condolências e nossos sentimentos. Estamos com você, Luccas! - escreveu o Flu.
O defensor foi liberado das atividades no CT Carlos Castilho nesta segunda-feira. Por lei, o atleta tem direito a dois dias de licença. Por isso, a presença na partida contra o Atlético-MG, na quarta, ainda é incerta.
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