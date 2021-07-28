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Paes cita o Vasco em resposta a Braz, justifica a não liberação do público no Maracanã e pede: 'Sem radicalismos'

Prefeito do Rio de Janeiro respondeu o vice-presidente de futebol do Flamengo após questionamento nas redes sociais...

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 11:58

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2021 às 11:58
Crédito: Reprodução / CNN
A resposta de Eduardo Paes a um questionamento maquiado de pressão de Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, veio em tom apaziguador, também no Twitter, com direito à brincadeira sobre o fato de o prefeito do Rio de Janeiro torcer para o Vasco e pedido anti-radicalismos.
Paes avisou que a autorização para a presença de público no Maracanã depende do aval da Secretaria de Saúde:
- Vereador (referindo a Braz), na hora que a Secretaria de Saúde autorizar. Doido para ver o Rio voltar ao normal. Inclusive com as vitórias e títulos do Flamengo. Se puder (o que anda difícil) com o meu Vascão também fazendo bonito! As autoridades sanitárias me comandam. Sem radicalismos. Nem de um lado nem de outro - postou o prefeito do Rio (veja o diálogo abaixo): Há cinco dias, o Flamengo enviou um novo protocolo à Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro em que solicita a liberação de público em jogos no Maracanã, visando ao duelo da volta das quartas da Libertadores, contra o Olimpia-PAR, dia 18. No entanto, o clube ainda tem esbarrado na resistência de Paes e, por isso, estuda outras duas opções para atuar com público após convites: João Pessoa, capital da Paraíba, e Brasília, capital federal.
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Sobretudo de olho na Libertadores, a prioridade do Flamengo, que viu os custos operacionais em Brasília serem altos e um público aquém do esperado nas oitavas do torneio (cerca de 5 mil pessoas), segue sendo conseguir viabilizar a autorização de 30% da capacidade total do Maracanã - aproximadamente 23 mil pessoas - junto à Prefeitura do Rio.

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