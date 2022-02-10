Padrão tático, ataque positivo e defesa em evolução: entenda o saldo do Vasco após a 'pré-temporada'

A este mesmo LANCE!, Zé Ricardo havia dito que a pré-temporada, na prática, seria concluída entre a quarta e quinta rodada do Campeonato Carioca. Pois agora já se foram cinco jogos. E, com o Vasco invicto, é preciso fazer um balanço do que o time apresentou até aqui, do que deverá mudar e do que precisa evoluir para a sequência do ano.- Verdadeiramente, eu acho que hoje (quarta-feira) nós demos um passo, mesmo com placar magro. Mas o fato de não tomar gol nos aproxima da condição de vencer o jogo - celebrou o técnico cruz-maltino logo após a vitória sobre a Portuguesa, na última noite.

De fato, foi a grande notícia. Pela primeira vez Thiago Rodrigues não precisou buscar a bola no fundo da rede. Apesar de ter sofrido pressão nos últimos 20 minutos, foi um avanço considerando que já eram seis gols sofridos - segunda pior defesa da competição junto às de Volta Redonda e Nova Iguaçu.

É um contraponto ao ataque, que apresentou poder ao longo de toda a tal "pré-temporada". Não à toa é o mais bem sucedido do torneio, com 12 gols marcados. Fora a partida mais recente, houve volume quase sempre e há destaques individuais, como Gabriel Pec, Nene e Raniel.

Zé Ricardo conseguiu dar um padrão tático bem nítido à equipe. Um 4-2-3-1 no qual sempre há um jogador próximo do centroavante, que tem dobradinhas e triangulações. Que tem um lateral mais leve e o outro mais físico, propositalmente. Que tem zagueiros altos. E ainda houve sucesso na variação importante feita no jogo contra o Madureira.

- Acho que chegamos com algumas coisas bem fortalecidas, algumas ideias de jogo bem fortalecidas. Logicamente que vamos construindo a equipe no decorrer dos jogos, que são as principais e maiores amostras que podemos ter. Até porque são as coisas dos jogos que vão acontecer e que são impossíveis de treinarmos - avaliou o treinador.

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É claro que é só o início, e por isso mesmo que ela se chama "pré" temporada. Entretanto, em meio à revolução que passou o elenco e aos não poucos reforços que ainda deverão chegar, o Vasco parece estar preparado para seguir dando passos à frente. Mesmo com o susto no fim da última partida.

- O final da partida foi um pouco tenso, mas, de toda forma, acho que a equipe amadureceu com esse jogo. É o tipo de resultado que traz amadurecimento para todos nós - exaltou Zé Ricardo.