Pacotão: Vitória contrata atacantes, lateral e zagueiro para a Série D

O planejamento para a Série D do Campeonato Brasileiro 2019 segue em ritmo acelerado no Vitória, mesmo com o elenco focado na decisão do Campeonato Capixaba. E quatro jogadores chegaram ao Ninho da Águia como reforços para a competição nacional, entre esta quinta e sexta-feira.

Novos reforços do Vitória: o zagueiro Wellintgon Reis, o lateral direito Watson, e os atacantes Rafael Pernão e Bruno Lopes Crédito: Richard Pinheiro/GloboEsporte.com

Os dois primeiros, que se apresentaram nesta quinta à tarde, foram o zagueiro Wellington Reis, ex-Linense-SP, e o atacante Bruno Lopes, ex-FC Cascavel-PR. Já nesta sexta pela manhã foi a vez do lateral-direito Watson e do atacante Rafael Pernão receberem as boas vindas no Alvianil.

Com 30 anos, o zagueiro Wellington Reis foi revelado pelo Cruzeiro e também teve passagens por Botafogo, Ponte Preta, Tombense e Bragantino, entre outros clubes. Neste ano, o atleta disputou 12 jogos na Série A2 do Paulistão pelo Linense.

Atacante versátil, Bruno Lopes chega ao Vitória com muita experiência internacional, principalmente no futebol asiático. Com 32 anos, o jogador já atuou no Japão, Malásia, Indonésia, e Tailândia, além de também ter atuado no futebol português. No Brasil, Bruno Lopes teve passagens marcantes por Figueirense, América-MG, Vila Nova-GO, Ferroviária-SP, antes de jogar o Campeonato Paranaense deste ano pelo FC Cascavel.

Vice-campeão da Série D 2018 pelo Treze-PB, o lateral-direito Watson é sinônimo de experiência na competição nacional, mesmo com apenas 25 anos. Revelado pelo Guarani, o jogador paulista também já atuou por Bragantino e pelo Batatais-SP, antes de defender a Cabofriense em duas oportunidades. A última foi no Campeonato Carioca deste ano, onde fez oito jogos e inclusive esteve em campo na vitória sobre o Vasco, por 2 a 0, no Kleber Andrade, em março.

Outro atleta vindo da Cabofriense é o meia-atacante Rafael Pernão, de 26 anos. Revelado pelo Fluminense e cria de Xerém, o atleta, quando ainda era da base, chegou a ter seu nome ligado à gigantes europeus, como Tottenham, Manchester City e Arsenal. Porém seguiu no Flu, passou pelo Internacional e depois rodou por vários times, como Tombense, Madureira, Anápolis, Cabofriense e Volta Redonda, onde foi campeão invicto da Série D do Brasileiro em 2016.

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