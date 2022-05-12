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Paços Ferreira x Benfica: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Português

Sem brigar por mais nada na tabela, equipes entram em campo pela última rodada da competição nacional
...

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 12:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2022 às 12:29
Nesta sexta-feira, o Benfica visita o Paços de Ferreira pela 34ª e última rodada do Campeonato Português. As Águias estão garantidas na terceira colocação e não brigam pela vaga direta na Champions League. O confronto, no Estádio Capital do Móvel, está marcado para às 16h15.TABELAO Benfica ficou na terceira colocação da competição. O Porto garantiu o título, enquanto o Sporting ficou com a segunda vaga na Champions League. Em terceiro lugar, as Águias se classificam pelas eliminatórias da competição europeia.
> Veja a tabela do Campeonato Português
FALA, VERÍSSIMO!- Esperamos um bom jogo e terminar com uma vitória, apesar das duas equipas terem a sua posição definida. É o nosso objetivo e foco. É um jogo importante, fora de casa contra uma boa equipa. O César Peixoto (treinador do Paços de Ferreira) tem feito um trabalho muito bom, é uma boa equipa que em casa é sempre difícil para os adversários que recebe. Queremos terminar da melhor forma e vencer - disse o treinador do Benfica sobre a expectativa do jogo.FICHA TÉCNICAPaços de Ferreira x Benfica
Data e horário: 13/05/2022, às 16h15Local: Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira (POR)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
PAÇOS DE FERREIRA (Técnico: César Peixoto)Jeimes; Fonseca, Marco Baixinho, Pedro Ganchas, Luís Bastos; Luiz Carlos, Rui Pires e Nuno Santos; Zé Uilton, Lucas Silva e Denílson.
BENFICA (Técnico: Nélson Veríssimo)Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Álex Grimaldo; Taarabt, Weigl e Gonçalo Ramos; Gil dias, Valentino Lazaro e Darwin Núñez.
Crédito: (Foto:PATRICIADEMELOMOREIRA/AFP

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