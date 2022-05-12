Paços Ferreira x Benfica: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Português

Nesta sexta-feira, o Benfica visita o Paços de Ferreira pela 34ª e última rodada do Campeonato Português. As Águias estão garantidas na terceira colocação e não brigam pela vaga direta na Champions League. O confronto, no Estádio Capital do Móvel, está marcado para às 16h15.TABELAO Benfica ficou na terceira colocação da competição. O Porto garantiu o título, enquanto o Sporting ficou com a segunda vaga na Champions League. Em terceiro lugar, as Águias se classificam pelas eliminatórias da competição europeia.

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FALA, VERÍSSIMO!- Esperamos um bom jogo e terminar com uma vitória, apesar das duas equipas terem a sua posição definida. É o nosso objetivo e foco. É um jogo importante, fora de casa contra uma boa equipa. O César Peixoto (treinador do Paços de Ferreira) tem feito um trabalho muito bom, é uma boa equipa que em casa é sempre difícil para os adversários que recebe. Queremos terminar da melhor forma e vencer - disse o treinador do Benfica sobre a expectativa do jogo.FICHA TÉCNICAPaços de Ferreira x Benfica

Data e horário: 13/05/2022, às 16h15Local: Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira (POR)Onde assistir: ESPN e Star+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PAÇOS DE FERREIRA (Técnico: César Peixoto)Jeimes; Fonseca, Marco Baixinho, Pedro Ganchas, Luís Bastos; Luiz Carlos, Rui Pires e Nuno Santos; Zé Uilton, Lucas Silva e Denílson.

BENFICA (Técnico: Nélson Veríssimo)Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Álex Grimaldo; Taarabt, Weigl e Gonçalo Ramos; Gil dias, Valentino Lazaro e Darwin Núñez.