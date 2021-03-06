Pablo marca de cobertura, e São Paulo goleia o Santos no Morumbi

O São Paulo goleou o Santos por 4 a 0, no Morumbi, pela terceira rodada do Paulistão. A partida que ficou marcada pelas poças d'água no primeiro tempo, teve seus melhores momentos na segunda etapa. O São Paulo dominou e marcou com Gabriel Sara, Luan Peres, contra, Pablo, de cobertura e Tchê Tchê fizeram os gols.
Com a vitória, o Tricolor fica na liderança momentânea do Grupo B, com sete pontos. Já o Santos é o terceiro do Grupo D, com dois pontos conquistados. As equipes voltam a campo pelo Paulistão no fim de semana. O São Paulo enfrenta o Novorizontino, sábado (13), às 16h30, enquanto o Santos pega o Ituano, também no sábado, às 19h, na Vila Belmiro.
Em campo com várias poças, água atrapalha as duas equipesUma forte chuva caiu no Morumbi no final da tarde deste sábado. Com o campo prejudicado e com muitas poças da água, as duas equipes buscavam a bola aérea a todo momento. O Santos até apostou na entrada do atacante Bruno Marques, de 1,94m para tentar surpreender.
E foi justamente a água que atrapalhou em dois lances de ataque, um para cada lado. Aos nove minutos, Soteldo conseguiu o desarme em Arboleda dentro da área, mas a poça salvou o zagueiro são-paulino. A bola parou no gramado e ficou com o goleiro Tiago Volpi. Já aos 16, foi a vez do São Paulo ser 'prejudicado'. Pablo fez boa jogada pela direita, invadiu a área e, na hora do chute, foi travado pela poça d'água.
Jogo fica truncado e Soteldo assusta o São Paulo Com dificuldades na troca de passes, tanto São Paulo quanto Santos mais destruíam as jogadas do que faziam construções ofensivas. Com isso, o jogo ficou truncado, com muitas faltas de ambos os times. Na primeira etapa, foram 14 faltas do Tricolor, contra dez do Peixe.
O Santos que assustou aos 26 minutos, novamente com Soteldo. O camisa dez fez jogada individual, invadiu a área e chutou na rede pelo lado de fora. O Tricolor só foi assustar aos 40 minutos. Daniel Alves cobrou escanteio na primeira trave, a zaga do Santos tirou e Rodrigo Nestor foi travado no chute de fora da área.Segundo tempo começa e São Paulo abre o placarCom a volta do intervalo, Crespo tirou o zagueiro Arboleda e colocou o atacante Rojas, buscando dar mais velocidade ao time. O campo continuou encharcado e o Tricolor usou a bola aérea para abrir o placar. Aos quatro, Daniel Alves cobrou escanteio na marca do pênalti, Sara saiu da marcação e cabeceou firme para abrir o placar.
Com o placar aberto, o São Paulo se animou e quase ampliou com Rojas. Dois minutos depois, o equatoriano recebeu na direita, driblou o marcador, invadiu a área e chutou forte. A bola subiu e foi pela linha de fundo.
Tricolor volta a assustar com Gabriel SaraO São Paulo não saiu do campo de ataque e continuava a assustar a defesa santista. Com 16 minutos, Gabriel Sara fez uma boa jogada pela esquerda, cruzou rasteiro para dentro da área, mas Luciano não conseguiu alcançar a bola para finalizar, perdendo boa chance.
Aos 21, o meia tentou novamente a mesma jogada. Foi à linha de fundo, cruzou rasteiro, mas desta vez a zaga do Santos tirou o perigo.
John salva o Santos de levar o segundo gol O segundo tempo corria e o São Paulo dominava as ações. Com isso, o Tricolor quase chegou ao segundo gol, com 23 minutos. Léo recebeu cruzamento na pequena área em cruzamento de Pablo, mas furou o chute com a perna esquerda e a bola bateu na perna direita. John fez grande defesa.
Com direito a golaço de cobertura, São Paulo faz dois em três minutosO São Paulo mandava no jogo e conseguiu fazer dois gols em três minutos. Com 27 minutos, Luciano fez jogada individual, levou a bola para a esquerda e chutou cruzado. A bola desviou em Luan Peres e entrou no gol, ampliando o marcados para a equipe de Crespo.
Três minutos depois, aos 30, Pablo marcou um golaço. O atacante recebeu lançamento de Igor Vinicius, percebe o goleiro John adiantado e chutou por cobertura para ampliar e transformar a vitória em goleada. Para 'fechar o caixão' santista, Tchê Tchê marcou o quatro gol tricolor, em um belo chute de perna esquerda que entrou no ângulo do goleiro John.
FICHA TÉCNICA SÃO PAULO 4 X 0 SANTOSLocal: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)Data/Horário: 6 de março de 2021 (sábado), às 19h (de Brasília)Árbitro: Luiz Flavio de OliveiraAssistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa, Alex Ang Ribeiro e Ilbert Estevam da SilvaVAR: Jose Claudio Rocha FilhoGols: (1-0) Gabriel Sara, aos 04'02ºT, (2-0) Luan Peres (contra), aos 27'2ºT), (3-0) Pablo, aos 30'2ºT, (4-0) Tchê Tchê, aos 41'2ºTCartões amarelos: Pablo (São Paulo)
SÃO PAULO: Tiago Volpi; Léo, Arboleda (Rojas, Intervalo) e Bruno Alves; Igor Vinícius, Rodrigo Nestor (Luan, aos 12'2ºT), Daniel Alves, Gabriel Sara (Bruno Rodrigues, aos 44'2ºT) e Reinaldo; Luciano (Tchê Tchê, aos 34'2ºT) e Pablo (Toró, aos 42'2ºT).Técnico: Hernán Crespo
SANTOS: John; Sandro, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonathan; Alison, Sandry e Jean Mota (Gabriel Pirani, aos 17'2ºT); Lucas Braga, Soteldo e Bruno Marques (Marcos Leonardo, aos 17'2ºT).Técnico: Ariel Holan