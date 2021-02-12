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futebol

Pablo Maldini encaminha saída do Flamengo para atuar na Europa

Lateral-esquerdo de 20 anos atuará pelo FC Telavi, da Geórgia, por duas temporadas...
LanceNet

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Publicado em 

12 fev 2021 às 18:30

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 18:30

Crédito: Reprodução / Instagram
O lateral-esquerdo Pablo Maldini está de malas prontas para se despedir do Flamengo e acertar com o FC Telavi, da Geórgia. O jovem nascido em 2000 estourou a idade para atuar na equipe sub-20 e, como não seria utilizado nos profissionais este ano, encaminhou a sua saída para o futebol europeu.A informação inicial é do jornal "O Dia" - e foi confirmada pelo LANCE!. A rescisão de Maldini com o Flamengo deve ser publicada no Boletim Informativo Diário (BID) em breve. O contrato do lateral com o clube georgiano será de duas temporadas.
O Flamengo irá manter 30% dos direitos econômicos de Pablo Maldini, que chegou ao Rubro-Negro em 2014. Pela base do Fla, conquistou o Campeonato Brasileiro Sub-20 e a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em 2020, o defensor realizou 27 jogos pelo time comandado por Maurício Souza.

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