Pablo Maldini encaminha saída do Flamengo para atuar na Europa

O lateral-esquerdo Pablo Maldini está de malas prontas para se despedir do Flamengo e acertar com o FC Telavi, da Geórgia. O jovem nascido em 2000 estourou a idade para atuar na equipe sub-20 e, como não seria utilizado nos profissionais este ano, encaminhou a sua saída para o futebol europeu.A informação inicial é do jornal "O Dia" - e foi confirmada pelo LANCE!. A rescisão de Maldini com o Flamengo deve ser publicada no Boletim Informativo Diário (BID) em breve. O contrato do lateral com o clube georgiano será de duas temporadas.
O Flamengo irá manter 30% dos direitos econômicos de Pablo Maldini, que chegou ao Rubro-Negro em 2014. Pela base do Fla, conquistou o Campeonato Brasileiro Sub-20 e a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em 2020, o defensor realizou 27 jogos pelo time comandado por Maurício Souza.