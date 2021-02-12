Pablo Maldini encaminha saída do Flamengo para atuar na Europa

O lateral-esquerdo Pablo Maldini está de malas prontas para se despedir do Flamengo e acertar com o FC Telavi, da Geórgia. O jovem nascido em 2000 estourou a idade para atuar na equipe sub-20 e, como não seria utilizado nos profissionais este ano, encaminhou a sua saída para o futebol europeu.A informação inicial é do jornal "O Dia" - e foi confirmada pelo LANCE!. A rescisão de Maldini com o Flamengo deve ser publicada no Boletim Informativo Diário (BID) em breve. O contrato do lateral com o clube georgiano será de duas temporadas.