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futebol

Pablo Guiñazú pode assumir cargo na diretoria do Inter

Ídolo da torcida, o ex-volante é cotado para assumir uma vaga na gerência do Colorado...

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 17:19

LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2020 às 17:19
Crédito: Divulgação
O presidente Alessandro Barcelos ainda não assumiu de maneira efetiva o Internacional, mas iniciou nos bastidores a montagem da sua diretoria e nova comissão técnica.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Se Miguel Ángel Ramírez já tem tudo acertado para ficar com a vaga de Abel Braga, outro que também está perto do Beira-Rio é Pablo Guiñazu.
Após se aposentar dos gramados, o ex-volante e ídolo do clube, pode voltar ao Beira-Rio com o cargo de gerente de futebol. A ideia é que ele seja o elo de ligação da diretoria e elenco.
+ Hulk, Diego Costa… Veja bons atacantes que estão buscando novo time para 2021
Com a postura de não revelar nomes, o novo mandatário preferiu desconversar em conversa com o Correio do Povo.
‘Não vamos falar em nomes por enquanto. A nossa ideia é anunciar a composição do departamento de futebol quando ele estiver definido. Posso antecipar que haverá alguns nomes da história do Inter, mas não posso confirmar nada. Não há nada concretizado’, afirmou.

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