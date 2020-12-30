Pablo Guiñazú pode assumir cargo na diretoria do Inter

O presidente Alessandro Barcelos ainda não assumiu de maneira efetiva o Internacional, mas iniciou nos bastidores a montagem da sua diretoria e nova comissão técnica.
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Se Miguel Ángel Ramírez já tem tudo acertado para ficar com a vaga de Abel Braga, outro que também está perto do Beira-Rio é Pablo Guiñazu.
Após se aposentar dos gramados, o ex-volante e ídolo do clube, pode voltar ao Beira-Rio com o cargo de gerente de futebol. A ideia é que ele seja o elo de ligação da diretoria e elenco.
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Com a postura de não revelar nomes, o novo mandatário preferiu desconversar em conversa com o Correio do Povo.
‘Não vamos falar em nomes por enquanto. A nossa ideia é anunciar a composição do departamento de futebol quando ele estiver definido. Posso antecipar que haverá alguns nomes da história do Inter, mas não posso confirmar nada. Não há nada concretizado’, afirmou.