Pablo Guiñazú pode assumir cargo na diretoria do Inter

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O presidente Alessandro Barcelos ainda não assumiu de maneira efetiva o Internacional, mas iniciou nos bastidores a montagem da sua diretoria e nova comissão técnica.

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Se Miguel Ángel Ramírez já tem tudo acertado para ficar com a vaga de Abel Braga, outro que também está perto do Beira-Rio é Pablo Guiñazu.

Após se aposentar dos gramados, o ex-volante e ídolo do clube, pode voltar ao Beira-Rio com o cargo de gerente de futebol. A ideia é que ele seja o elo de ligação da diretoria e elenco.

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Com a postura de não revelar nomes, o novo mandatário preferiu desconversar em conversa com o Correio do Povo.