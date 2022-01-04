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Pablo Dyego e João Lopes se despedem do Fluminense: 'Gratidão'

Atacante e goleiro não tiveram os contratos renovados e encerraram vínculo com o Fluminense no fim de dezembro...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2022 às 14:35

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 14:35

Em dezembro, o Fluminense fez uma série de movimentações para a próxima temporada. Além de ter anunciado cinco reforços até agora, o clube também aliviou a folha salarial ao não renovar com alguns atletas. Nesta terça-feira, o goleiro João Lopes e o atacante Pablo Dyego, que estavam nesta lista, publicaram mensagens de despedida do Tricolor nas redes sociais. No Flu desde 2020, João Lopes chegou para reforçar o elenco do sub-23. Embora tenha treinado e sido relacionado para jogos no profissional, o arqueiro não chegou a estrear na equipe principal. Com destino ainda indefinido, o jovem escreveu um agradecimento nas redes sociais. - Venho comunicar a todos que hoje se encerra minha passagem pelo Fluminense. Gostaria de agradecer ao presidente, diretoria, todo staff, demais funcionários e principalmente à toda torcida, que faz este grande clube [ser] do tamanho que é! Foram dois anos de muito progresso e aprendizado, sou grato a todos que participaram disso - publicou. Pablo Dyego também postou uma mensagem para o clube. Moleque de Xerém, o atacante compôs o elenco entre 2017 e 2018, mas não se firmou na posição e foi cedido ao Atlético-GO e CRB, onde está atualmente. Sem clube, o alagoano tem o caminho livre para renovar com o jogador. - Foram 10 anos de muita dedicação, serviço e amor. Gratidão, Fluminense! Por tudo que você fez e representou para mim. Como já dizia o profeta [Nelson Rodrigues]: 'Pode-se identificar um Tricolor entre milhares, entre milhões. Ele se distingue dos demais por uma irradiação específica e deslumbradora.' Para sempre em meu coração! ST.
Crédito: PabloDyegoestavaemprestadoaoCRB(MagaJr/Ofotografico/Lancepress!

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