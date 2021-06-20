Oyama é um dos trunfos para que o Botafogo consiga se 'encaixar' de vez

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O desejo de ter pique para ajudar o Botafogo a se firmar marca o momento de Luis Oyama. Garantindo-se bem fisicamente, o meio-campista tenta neste domingo, contra o Náutico, pela quinta rodada da Série B, ajudar a driblar a maratona causada pelo calendário apertado e os deslocamentos intensos da equipe na competição.

Um setor que voltou a causar dor de cabeça foi a defesa. As hesitações custaram à equipe ceder o empate em 2 a 2 com o Londrina, mas Oyama assegurou.

- Vínhamos de uma sequência de bons jogos, tivemos desatenção na partida passada, mas estamos procurando desempenhos fortes - declarou, ressaltando:

- Fisicamente eu estou me sentindo bem, sei que a Série B é muito desgastante, com jogos e viagens em seguida. Tive essa experiência no ano passado, estou focado na minha recuperação, na minha alimentação e descanso para suportar os 90 minutos em alta intensidade - completou.

A linha de frente também trará mudanças. Com a baixa de Ronald, a tendência é que Marcinho seja escalado ao lado de Marco Antônio e Rafael Navarro. Será um teste, uma vez que a equipe depende muito de Ronald.

- Com os reforços, acho que o time precisa de tempo para trabalhar, se conhecer e encaixar mais, arrumar os detalhes - disse.

Neste panorama, o Botafogo encara um Náutico que é forte nos Aflitos e vem em grande fase na Série B.

- Sabemos do momento que o Náutico está vivendo, vem com 100% de aproveitamento. Temos de ter atenção aos detalhes no jogo inteiro para conseguirmos os três pontos - destacou Oyama.

Contudo, ele refuta a hipótese de que o desempenho dos confrontos com o Londrina e o Náutico sejam fundamentais para a caminhada do Alvinegro na Série B.

- Todos os jogos têm o mesmo peso nesse campeonato, todos valem três pontos, pretendemos fazer um ótimo jogo (contra o Náutico) para conseguir esses pontos - afirmou.