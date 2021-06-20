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futebol

Oyama é um dos trunfos para que o Botafogo consiga se 'encaixar' de vez

Garantindo-se no pique para superar desgastes, meio-campista reconhece que Alvinegro precisa de tempo para trabalhar. Neste domingo, equipe enfrenta o Náutico...
LanceNet

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Publicado em 

20 jun 2021 às 07:00

Publicado em 20 de Junho de 2021 às 07:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O desejo de ter pique para ajudar o Botafogo a se firmar marca o momento de Luis Oyama. Garantindo-se bem fisicamente, o meio-campista tenta neste domingo, contra o Náutico, pela quinta rodada da Série B, ajudar a driblar a maratona causada pelo calendário apertado e os deslocamentos intensos da equipe na competição.
Um setor que voltou a causar dor de cabeça foi a defesa. As hesitações custaram à equipe ceder o empate em 2 a 2 com o Londrina, mas Oyama assegurou.
- Vínhamos de uma sequência de bons jogos, tivemos desatenção na partida passada, mas estamos procurando desempenhos fortes - declarou, ressaltando:
- Fisicamente eu estou me sentindo bem, sei que a Série B é muito desgastante, com jogos e viagens em seguida. Tive essa experiência no ano passado, estou focado na minha recuperação, na minha alimentação e descanso para suportar os 90 minutos em alta intensidade - completou.
A linha de frente também trará mudanças. Com a baixa de Ronald, a tendência é que Marcinho seja escalado ao lado de Marco Antônio e Rafael Navarro. Será um teste, uma vez que a equipe depende muito de Ronald.
- Com os reforços, acho que o time precisa de tempo para trabalhar, se conhecer e encaixar mais, arrumar os detalhes - disse.
Neste panorama, o Botafogo encara um Náutico que é forte nos Aflitos e vem em grande fase na Série B.
- Sabemos do momento que o Náutico está vivendo, vem com 100% de aproveitamento. Temos de ter atenção aos detalhes no jogo inteiro para conseguirmos os três pontos - destacou Oyama.
Contudo, ele refuta a hipótese de que o desempenho dos confrontos com o Londrina e o Náutico sejam fundamentais para a caminhada do Alvinegro na Série B.
- Todos os jogos têm o mesmo peso nesse campeonato, todos valem três pontos, pretendemos fazer um ótimo jogo (contra o Náutico) para conseguir esses pontos - afirmou.
O Botafogo tem neste domingo mais uma chance de comprovar que está no caminho certo para a volta à elite.

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