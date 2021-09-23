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Oyama, Diego Gonçalves e ataque: o que ficar de olho no Botafogo contra o CSA, pela Série B

Dupla deve retornar ao time titular, enquanto sistema ofensivo terá duelo contra uma das melhores defesas da Série B do Brasileirão...

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2021 às 07:00
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Sob uma sequência positiva, o Botafogo entra em campo nesta quinta-feira, às 19h, para enfrentar o CSA no Estádio Rei Pelé, em partida válida pela 25ª rodada da Série B do Brasileirão. Se vencer, o Alvinegro chega à vice-liderança da competição. O LANCE! separou cinco pontos para prestar atenção na equipe de Enderson Moreira neste duelo.
+ CSA x Botafogo: prováveis escalações, desfalques e onde assistirLuís Oyama: sem Pedro Castro, machucado, o camisa 5 deve receber uma chance no time titular. O meio-campista foi importante contra o Náutico, marcando o primeiro gol do Botafogo na vitória por 3 a 1. Agora, deve ter ainda mais tempo para mostrar futebol.
Duelo no meio-campo: o CSA é a terceira equipe que mais desarma na Série B - quase 17 roubadas de bola por jogo. É um time que busca tirar a posse do adversário quando o rival ultrapassa a metade do campo. É provável que o Alvinegro não tenha tanto espaço para trabalhar a bola na região.
+ Botafogo foca reconstrução na base e em melhorias para o setor: 'É mais rentável desenvolver do que comprar'
Diego Gonçalves: mais um que deve retornar ao onze inicial. Marco Antônio sentiu um desconforto e o camisa 11, recuperado de lesão, aparece como o substituto. O atacante voltou a jogar após mais de um mês justamente no último sábado e deu uma das assistências no triunfo sobre o Náutico.
Sistema ofensivo: o CSA tem a quinta melhor defesa da Série B, tendo sido vazado em apenas 21 oportunidades na competição. Para tal, a tendência é que o ataque do Botafogo tenha um desafio para balançar as redes - o goleiro Thiago Rodrigues faz bom Brasileirão.
Laterais: mais um foco de jogo da equipe alagoana, que chega bem pelos flancos do campo. Será uma partida de exigência para a dupla Daniel Borges e Carlinhos.

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