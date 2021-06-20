Oyama afirma que Botafogo corrigiu erros defensivos e frisa: 'Temos de fazer um bom jogo contra o Náutico'

O volante Luis Oyama não escondeu o desafio do Botafogo recuperar sua solidez defensiva no confronto com o Náutico, que acontecerá neste domingo, às 16h, nos Aflitos. Em entrevista coletiva exibida na noite deste sábado, o atleta destacou que há uma cobrança interna após a equipe ter cedido o empate em 2 a 2 ao Londrina. - Já foi conversado dentro do vestiário, o que faltou foi um pouco de atenção nossa (no 2 a 2 com o Londrina, no Estádio do Café). Todos somos responsáveis por esses gols sofridos, mas já corrigimos e temos que fazer um bom jogo contra o Náutico e sair com a vitória - declarou.
O jogador de 24 anos assegurou que está bem adaptado à rotina no Alvinegro.
- Minha chegada foi muito boa, fui acolhido bem na diretoria aos atletas, comissão técnica. Isso facilitou minha adaptação ao clube - e emendou:
- Acredito que esse minha boa fase se deva a isso - completou.
Porém, não escondeu uma frustração em relação ao dia no qual marcou pela primeira vez com a camisa do Botafogo.
- Fazer gol é sempre bom, ainda mais com uma camisa dessa tão tradicional. Sei que é clichê, mas trocaria o gol pela vitória contra o Londrina - disse.
O Alvinegro encara o Náutico pela quinta rodada da Série B.