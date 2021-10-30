'Overdose' de Abel x Mancini: Treinadores se enfrentarão pela quinta vez em 2021

Crédito: Cesar Greco

O Palmeiras vai enfrentar o Grêmio, neste domingo (31), e a partida marcará mais um embate entre Abel Ferreira e Vagner Mancini. O confronto será o quinto entre os treinadores em 2021, contando com o português no Verdão e o brasileiro em sua terceira equipe na temporada.

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No início do ano, os dois se enfrentaram uma vez pelo Brasileirão, com a partida terminando em goleada alviverde, por 4 a 0, no Allianz Parque. O Dérbi aconteceu pouco antes do Verdão conquistar o bicampeonato da Libertadores.

Meses depois, os treinadores se encontraram em duas partidas pelo Paulistão. Na primeira, as equipes empataram em 2 a 2 num clássico ignorado pelo Palmeiras, que focava na disputa da final da Copa do Brasil. Na segunda, pela semifinal da competição, o Alviverde saiu vitorioso por 2 a 0 e o resultado culminou na demissão do comandante rival.

Veja a tabela completa do BrasileirãoO primeiro revés do português ocorreu no início de outubro, quando Mancini estava no comando do América Mineiro. Na ocasião, o Maior Campeão Nacional, mesmo saindo na frente, tomou dois gols e saiu derrotado.

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