Otero se despede do Corinthians e agradece: 'Uma das maiores experiências da minha vida'

Crédito: Rodrigo Corsi/Paulistão

Mais um jogador usou as redes sociais para se despedir do Corinthians. Desta vez foi Romulo Otero, que encerrou seu contrato com o clube na última quarta-feira, dia 30 de junho, e não permanecerá, a exemplo de Jemerson. O meia agradeceu a chance e o aprendizado, e pediu desculpas se não correspondeu.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Contratado pelo Timão no fim de agosto de 2020, junto ao Atlético-MG, o venezuelano assinou um vínculo curto, de menos de um ano, com a possibilidade de renovação. No entanto, diante da grave crise financeira no Alvinegro, as partes não chegaram a um acordo para a prorrogação. Sendo assim, ele fica livre no mercado e pode assinar por outro clube.

Ao todo, Otero atuou em 41 jogos pelo Timão e marcou quatro gols, sendo apenas um deles de falta, sua especialidade. No entanto, anotou um tento importante na vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, na Neo Química Arena, no Brasileirão-2020. Sua última partida foi na semifinal do Paulistão-2021, contra o Palmeiras. De lá para cá ele esteve servindo à seleção da Venezuela.

Confira o texto de despedida de Otero:

"Encerro hoje a minha passagem pelo Corinthians. Foram momentos de muito aprendizado, mas que não faltaram empenho, dedicação diário a esta camisa tão gloriosa. Peço desculpas pelos momentos em que não correspondi, não foi por falta de vontade. Passar por esse gigante do futebol brasileiro foi uma das maiores experiências na minha vida.