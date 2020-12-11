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futebol

Otero garante Corinthians com 'sangue no olho' para vencer clássico

Meia concedeu entrevista coletiva virtual na manhã desta sexta-feira e evitou levar em conta a distância de 20 pontos entre o Timão e o São Paulo na tabela do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

11 dez 2020 às 13:10

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 13:10

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians está há mais de uma semana em preparação para o clássico contra o São Paulo, neste domingo, às 18h15, na Neo Química Arena. Enquanto isso, no mesmo período, o rival jogou três vezes e abriu 20 pontos para o Timão na tabela do campeonato. No entanto, para Otero, isso não faz diferença na hora de um clássico e o foco é entrar com "sangue no olho" para vencer.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
Em entrevista coletiva virtual nesta sexta-feira, o venezuelano projetou o duelo com o Tricolor, mas garantiu que o elenco não está levando em conta as posições de cada time no Brasileirão e sim a importância do clássico. E, para isso, a preparação foi forte durante a semana, algo elogiado pelo camisa 11.
- A gente não está olhando a tabela, a gente sempre entra em campo para ganhar, obviamente, a gente está fazendo uma semana muito bem feita, semana de clássico, a gente não está pensando se é o primeiro colocado ou o último colocado, a gente está levando como um clássico, a gente vai entrar em campo para ganhar o jogo, a gente está demonstrando isso durante toda a semana, treinando muito bem, esperamos entrar em campo da mesma forma e ganhar o jogo, que é muito importante para a gente - afirmou o meia.Otero também minimizou o fato de o rival ter passado por uma maratona de jogos antes de enfrentar o Corinthians, que no mesmo período ficou apenas treinando e ainda teve dois dias de descanso. Segundo ele, todos devem entrar em campo 100% e o objetivo alvinegro deve ser somente pensar em ganhar.
- Acho que não muda nada, é verdade, eles jogaram mais que a gente, mas como eu falei, a gente está treinando muito bem fisicamente para chegar numa ótima condição no domingo e de segunda para cá a gente trabalhou muito bem para domingo chegar 100% e eu acredito que todos os jogadores vão chegar 100% e vamos fazer de tudo para ganhar o jogo domingo - argumentou.
Por fim, Otero prometeu que o elenco fará de tudo para manter a invencibilidade corintiana contra o São Paulo dentro da Neo Química Arena, não apenas pelo tabu, mas também pela importância da vitória para o clube neste momento da temporada e da competição. Pensando nisso, ele usou uma expressão bastante usada pelos torcedores: "entrar com sangue no olho".
- A gente tem que manter esse tabu, entrar em campo para ganhar, a gente está na nossa casa, a gente tem que fazer acontecer e a gente não pode ficar olhando se é o primeiro colocado, o último, ou o segundo, a gente está olhando como se fosse um clássico normal e a gente vai entrar com sangue no olho, porque a gente tem que ganhar esse jogo, a gente está dentro de casa e tem que fazer isso acontecer. A vitória para a gente e para a nossa torcida vai dar uma alegria muito grande e é muito importante para nós também - concluiu.
Otero deve ser titular do Corinthians de Vagner Mancini neste domingo, às 18h15, na Neo Química Arena, para enfrentar o São Paulo, pela 25ª rodada do Brasileirão-2020. O Timão ocupa a 11ª posição na tabela com 30 pontos, enquanto o Tricolor é o líder da competição com 50 pontos.

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