Otero celebra estreia em casa pelo Corinthians e lamenta gol anulado

No último sábado, diante do Botafogo, Otero fez sua estreia em casa pelo Corinthians, naquele empate em 2 a 2, na Neo Química Arena e por pouco o meia não sai de campo com um gol de cabeça, que foi anulado pelo VAR. O venezuelano celebrou sua entrada na partida da oitava rodada do Brasileirão e já projetou o Dérbi da próxima quinta-feira, seu primeiro pelo Timão.Em entrevista para a TV oficial do clube, Otero não escondeu a emoção de poder atuar a favor do Corinthians na Neo Química Arena. Apesar de não poder contar com a Fiel nas arquibancadas, ele se disse feliz pela estreia.

- Muito feliz de ter jogado na Arena, queria ter jogado com a Fiel apoiando a gente de perto, mas fico muito feliz de ter entrado e jogado a favor do Corinthians - declarou o meia para a Corinthians TV.No duelo do último sábado, Otero chegou a anotar um gol de cabeça, algo inusitado por conta de sua altura. A comemoração foi muito grande, mas logo acabou levando um balde de água fria, já que o VAR verificou uma falta de Jô em Marcelo Benevenuto no meio da área, antes de o venezuelano marcar.

- Foi um momento de felicidade, de alegria, mas na hora que o cara anulou foi totalmente o contrário, mas a gente continua trabalhando para que dê tudo certo - afirmou o camisa 11 antes de falar da expectativa para o primeiro gol:

- A expectativa maior que as pessoas tem é que saia o gol de bola parada, então no sábado tentei bastante, não consegui, mas tenho certeza que treinando a cada dia vou acertar - completou.