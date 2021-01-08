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futebol

Osasuna x Real Madrid: prováveis times, desfalques e onde assistir

Equipes se enfrentam neste sábado, às 17h (de Brasília), pela 18ª rodada da La Liga...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2021 às 13:02

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 13:02

Em situações distintas na tabela e em busca dos três pontos, Osasuna e Real Madrid vão se enfrentar neste sábado, às 17h (de Brasília), no estádio Reyno de Navarra. A partida é válida pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol.
+ Real assume a liderança? Veja a tabela completa da La Liga
O Real Madrid vive situação oposta, mas igualmente precisa da vitória. Os merengues estão na vice-liderança do Espanhol, com 36 pontos - dois a menos que o Atlético de Madrid. Em caso de tropeço, a equipe comandada por Zidane pode ver o rival abrir até cinco pontos de vantagem, mesmo com dois jogos a menos. Para a partida, o técnico francês só terá duas baixas: o lesionado Rodrygo e o suspenso Carvajal.FICHA TÉCNICA DA PARTIDA
Data e horário: 09/01/2021, às 17h (de Brasília)​Local: Estádio Reyno de Navarra, em Pamplona (ESP)Árbitro: César Soto GradoOnde assistir: ESPN Brasil
OSASUNA (Técnico: Jagoba Arrasate)Herrera; Roncaglia, David García, Aridane e Juan Cruz; Oier, Budimir e Moncayola; Rubén García, Roberto Torres (Jony) e Calleri.
Desfalques: Chimy Ávila, Rubén Martínez, Adrián, Lucas Torró e Brasanac.
REAL MADRID (Técnico: Zinedine Zidane)Courtois; Lucas Vásquez, Varane, Sergio Ramos e Mendy; Casemiro, Modric e Kroos; Asesio, Vini Jr (Hazard) e Benzema.
Desfalques: Rodrygo e Carvajal.

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