Osasuna x Real Madrid: prováveis times, desfalques e onde assistir

Em situações distintas na tabela e em busca dos três pontos, Osasuna e Real Madrid vão se enfrentar neste sábado, às 17h (de Brasília), no estádio Reyno de Navarra. A partida é válida pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol.
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O Real Madrid vive situação oposta, mas igualmente precisa da vitória. Os merengues estão na vice-liderança do Espanhol, com 36 pontos - dois a menos que o Atlético de Madrid. Em caso de tropeço, a equipe comandada por Zidane pode ver o rival abrir até cinco pontos de vantagem, mesmo com dois jogos a menos. Para a partida, o técnico francês só terá duas baixas: o lesionado Rodrygo e o suspenso Carvajal.FICHA TÉCNICA DA PARTIDA
Data e horário: 09/01/2021, às 17h (de Brasília)Local: Estádio Reyno de Navarra, em Pamplona (ESP)Árbitro: César Soto GradoOnde assistir: ESPN Brasil
OSASUNA (Técnico: Jagoba Arrasate)Herrera; Roncaglia, David García, Aridane e Juan Cruz; Oier, Budimir e Moncayola; Rubén García, Roberto Torres (Jony) e Calleri.
Desfalques: Chimy Ávila, Rubén Martínez, Adrián, Lucas Torró e Brasanac.
REAL MADRID (Técnico: Zinedine Zidane)Courtois; Lucas Vásquez, Varane, Sergio Ramos e Mendy; Casemiro, Modric e Kroos; Asesio, Vini Jr (Hazard) e Benzema.
Desfalques: Rodrygo e Carvajal.