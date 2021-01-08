Osasuna x Real Madrid: prováveis times, desfalques e onde assistir

Em situações distintas na tabela e em busca dos três pontos, Osasuna e Real Madrid vão se enfrentar neste sábado, às 17h (de Brasília), no estádio Reyno de Navarra. A partida é válida pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol.

O Real Madrid vive situação oposta, mas igualmente precisa da vitória. Os merengues estão na vice-liderança do Espanhol, com 36 pontos - dois a menos que o Atlético de Madrid. Em caso de tropeço, a equipe comandada por Zidane pode ver o rival abrir até cinco pontos de vantagem, mesmo com dois jogos a menos. Para a partida, o técnico francês só terá duas baixas: o lesionado Rodrygo e o suspenso Carvajal.FICHA TÉCNICA DA PARTIDA