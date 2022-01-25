Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Os prováveis times de Juventude e Internacional para a estreia no Gauchão

Clássico Juvenal, na primeira rodada do estadual, está marcado para a próxima quarta-feira (26) em Caxias do Sul...

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 16:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jan 2022 às 16:51
Na tarde da próxima quarta-feira (26), o Campeonato Gaúcho irá começar para Juventude e Internacional no confronto da primeira rodada do estadual, marcado para às 16h (de Brasília) no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSEm partida que marcará a estreia do técnico uruguaio Alexander Medina no comando do Colorado, a equipe de Porto Alegre, a tendência é que nomes que figuraram entre os titulares sob as últimas gestões comecem como titulares.
Além disso, enquanto Yuri Alberto (envolvido em recente negociação com o Zenit-RUS) deve ser titular, D'Alessandro está suspenso (pena referente ao estadual de 2020 não cumprida por conta de sua saída anterior) e Carlos Palacios, apesar de testar negativo para a Covid-19, apresentou sintomas de gripe e ficou de fora da lista de relacionados em caráter preventivo.
Por parte do Ju, o técnico Jair Ventura não conta com três desfalques relacionados ao mesmo tipo de lesão: entorse no tornozelo. São eles o goleiro César, o lateral-direito Paulo Henrique e o meia Bruninho.
Outros pontos a serem destacados serão a oportunidade de Darlan provavelmente fazer sua estreia na nova equipe (chegando por empréstimo do Grêmio) além da provável opção por Capixaba para ser o companheiro de Ricardo Bueno no ataque. O antigo dono da posição, Sorriso, foi recentemente negociado com o Bragantino.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
JUVENTUDE
William; Rodrigo Soares, Rafael Forster, Danilo Boza e William Matheus; Ricardinho, Jadson, Darlan e Chico; Ricardo Bueno e Capixaba.
Técnico: Jair Ventura.
INTERNACIONAL
Heitor, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Gustavo Maia, Taison e Boschilia; Yuri Alberto.
Técnico: Alexander Medina.
Crédito: Divulgação/Internacional

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados