Os prováveis times de Juventude e Internacional para a estreia no Gauchão

Na tarde da próxima quarta-feira (26), o Campeonato Gaúcho irá começar para Juventude e Internacional no confronto da primeira rodada do estadual, marcado para às 16h (de Brasília) no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Em partida que marcará a estreia do técnico uruguaio Alexander Medina no comando do Colorado, a equipe de Porto Alegre, a tendência é que nomes que figuraram entre os titulares sob as últimas gestões comecem como titulares.
Além disso, enquanto Yuri Alberto (envolvido em recente negociação com o Zenit-RUS) deve ser titular, D'Alessandro está suspenso (pena referente ao estadual de 2020 não cumprida por conta de sua saída anterior) e Carlos Palacios, apesar de testar negativo para a Covid-19, apresentou sintomas de gripe e ficou de fora da lista de relacionados em caráter preventivo.
Por parte do Ju, o técnico Jair Ventura não conta com três desfalques relacionados ao mesmo tipo de lesão: entorse no tornozelo. São eles o goleiro César, o lateral-direito Paulo Henrique e o meia Bruninho.
Outros pontos a serem destacados serão a oportunidade de Darlan provavelmente fazer sua estreia na nova equipe (chegando por empréstimo do Grêmio) além da provável opção por Capixaba para ser o companheiro de Ricardo Bueno no ataque. O antigo dono da posição, Sorriso, foi recentemente negociado com o Bragantino.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
JUVENTUDE
William; Rodrigo Soares, Rafael Forster, Danilo Boza e William Matheus; Ricardinho, Jadson, Darlan e Chico; Ricardo Bueno e Capixaba.
Técnico: Jair Ventura.
INTERNACIONAL
Heitor, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Gustavo Maia, Taison e Boschilia; Yuri Alberto.
Técnico: Alexander Medina.