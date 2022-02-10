'Os caras' das decisões do Palmeiras: quarteto foi titular em todas as finais com Abel Ferreira

Neste sábado, às 13h30 (horário de Brasília), o Palmeiras disputa sua primeira final de Mundial de Clubes no formato atual, mas esse time, sob o comando de Abel Ferreira, já é um veterano em finais. Até aqui são nove partidas de decisão somando ida e volta, ou seja, será a décima neste período. Em comum entre elas, a presença de quatro titulares absolutos que estarão em mais uma.TABELA> Veja tabela e simulador do Mundial de Clubes-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Vem aí a taça do Mundial 2021? Lembre os títulos internacionais do Palmeiras

Desde que Abel começou sua saga vitoriosa no Verdão, o clube esteve nas seguintes finais: Libertadores-2020, Copa do Brasil-2020 (ida e volta), Supercopa-2021, Recopa-2021 (ida e volta), Paulistão-2021 (ida e volta), Libertadores-2021 e agora na disputa do Mundial de Clubes-2021.

Ao levantar as escalações de todas essas nove partidas decisivas que antecederam a deste sábado, é possível notar que o treinador português utilizou 27 jogadores diferentes entre titulares e reservas, sendo que apenas cinco deles estiveram em todas as finais: Weverton, Gustavo Gómez, Felipe Melo, Raphael Veiga e Rony. Desses, apenas Melo não está mais no clube.O volante, na comparação com os outros quatro, tem uma diferença: foram seis finais como titular e três como reserva. Enquanto isso, o quarteto fez parte do 11 inicial em todas as decisões com Abel Ferreira. Weverton, Gómez, Veiga e Rony fizeram parte de todas as escalações do Verdão nesses nove jogos finais.

Luan poderia ser outro a integrar essa seleta lista, mas participou de uma decisão a menos, já que ficou fora da partida de volta da final da Copa do Brasil-2020, contra o Grêmio, em decorrência de sua expulsão no jogo de ida. Assim, ele esteve em campo como titular em oito desses nove duelos.

Para este sábado, se nenhum contratempo ocorrer, o quarteto será titular pela décima decisão consecutiva sob o comando de Abel Ferreira. Os quatro, assim como Luan, seguem sendo presença garantida no 11 inicial do técnico português. Pelos nomes e importância no clube, não é à toa que eles estarão em campo naquela que talvez seja a final mais importante do Palmeiras.

Jogadores com mais participações em decisões com Abel Ferreira

Weverton - 9 participações (9 como titular)Gustavo Gómez - 9 participações (9 como titular)Raphael Veiga - 9 participações (9 como titular)Rony - 9 participações (9 como titular)Felipe Melo - 9 participações (6 como titular e 3 como reserva)Luan - 8 participações (8 como titular)Mayke - 8 participações (3 como titular e 5 como reserva)Wesley - 7 participações (4 como titular e 3 como reserva) Danilo - 7 participações (3 como titular e 4 como reserva)Patrick de Paula - 7 participações (2 como titular e 5 como reserva)Gabriel Menino - 7 participações (1 como titular e 6 como reserva)Marcos Rocha - 6 participações (6 como titular)Matías Viña - 6 participações (6 como titular)Zé Rafael - 6 participações (6 como titular)Luiz Adriano - 6 participações (5 como titular e 1 como reserva)