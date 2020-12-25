Os 5 principais presentes recebidos pela torcida do Flamengo em 2020

Crédito: Arte/Lance!

O Flamengo está a um dia de realizar o seu último jogo de 2020 e, por isso, o clima de retrospectiva já toma conta dos ares do Ninho do Urubu. A temporada tem sido atípica, como o ano em si, e contornada de altos e baixos. E, na carona do Natal, comemorado hoje, o LANCE! separou os cinco principais presentes recebidos pela torcida rubro-negra neste ano. Confira abaixo:

E Gabigol não deixou a peteca cair em relação ao seu faro de artilheiro. Nesta temporada, a segunda pelo clube, são 20 gols em 31 jogos (possui a melhor média do elenco), além de dez assistências (também lidera o quesito).

Percebe-se que o Fluminense foi a principal pedra no sapato, mas não o suficiente para impedir que o Flamengo conquistasse o título do Estadual deste ano. No geral, o Rubro-Negro acumula 16 jogos de invencibilidade contra o Vasco, seis diante do Botafogo e quatro em duelos com o Fluminense.

A maior utilização ocorreu na era Domènec Torrent, sobretudo quando o elenco passou por um surto de Covid-19. Ao todo, foram 17 pratas da casa utilizadas, sendo que jovens, além dos citados acima, conquistaram a confiança do torcedor em poucos jogos, como Hugo Souza (apesar da falha na Copa do Brasil, esbanjou talento), Gabriel Noga, Matheuzinho e Ramon.

E Pedro terá a oportunidade de elevar os ótimos números já neste sábado, quando o Flamengo visitará o Fortaleza, no Castelão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, cujo duelo será o último do clube no ano.